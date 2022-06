Televisa lanzará este 13 de junio una nueva apuesta en su parrilla de telenovelas que promete enganchar a todos de principio a fin: “Mujer de nadie”, un melodrama producido por Giselle González y que tendrá como protagonistas principales a Livia Brito y Marcus Ornellas, y como principal antagónica a Carmen Aub. Precisamente, la actriz que hará de villana fue víctima de un error durante la presentación de la producción.

Aub, recordada por su papel en el “Señor de los cielos”, en donde encarnó a Rutila Casillas Letrán, participará en la novena novela en su carrera artística. La primera fue “¿Dónde está Elisa?” (2010) y la penúltima, “Parientes a la fuerza” (2021).

Durante ese tiempo, la natural de Ciudad de México también ha participado en tres filmes: “Chiapas, el corazón del café” (2012), “Cómo filmar una XXX” (2017) y “Una mujer sin filtro” (2017).

La histronisa debutó artísticamente en la pantalla chica en 2010 (Foto: Carmen Aub / Instagram)

EL ERROR EN LA PRESENTACIÓN DE CARMEN AUB EN “LA MUJER DE NADIE”

El último jueves 9 de junio, TelevisaUnivision presentó formalmente su nueva telenovela: “La mujer de nadie”, producción que se estrenará el próximo lunes 13 de junio a través del canal Las estrellas. Precisamente, las redes sociales de dicha fueron las encargadas también de presentar en vivo al elenco de actores.

Livia Brito, Marcus Ornellas y Carmen Aub serán los estelares de este melodrama y durante su presentación fueron los más solicitados, aunque con errores de por medio. “Vamos con la siguiente pregunta para Carmen Aub. La astucia y la ambición son las principales características del personaje con el que DEBUTAS en Televisa, ¿qué mensaje le darás a las mujeres que utilizan estas armas para conseguir lo que desean?”, le preguntó a la actriz la persona encargada de trasladar a los actores las preguntas de los medios de comunicación.

Sin embargo, este no será el estreno de Aub en la televisora de San Ángel, pues ya participó hace aproximadamente una década en una producción de Televisa. En el año 2011, cuando recién estaba iniciando su carrera, la actriz formó parte del elenco de la telenovela “Esperanza del corazón”, historia que protagonizó Bianca Marroquín.

“La verdad es que para mí regresar con un personaje tan diferente a lo que venía haciendo antes y REGRESAR a Televisa después de 10 años con Giselle es de verdad que un sueño hecho realidad, así que estoy muy contenta”, afirmó el extalento de Telemundo.

Carmen (la primera de la izquierda), junto al elenco de "Esperanza del corazón" (Foto: Mezcalent)

¿A QUIÉN INTERPRETE CARMEN AUB EN “LA MUJER DE NADIE”?

En “Mujer de nadie”, Aub interpreta a Roxana, una mujer de gran atractivo y sensualidad. Es la amante de Fernando (Ornellas) de quien se ha obsesionado, a pesar de que entre ellos existe un pacto de no involucrarse sentimentalmente: él la conoció cuando era una chica de una casa de citas, por lo que este decidió comprarla, pagando una cuantiosa cantidad dinero y se la llevó de ese mundo para hacerla su esposa.

Con la aparición de Lucía (Brito), la posibilidad de perder a Fernando, el gran amor de su vida, se hace latente, por lo que su principal objetivo será separarlos definitivamente y a cualquier precio. No obstante, no cuenta con que su marido también quedará deslumbrado con la belleza de Lucía en cuanto la conozca, por lo que esta mujer se convertirá en su peor enemiga, pues podría quitarle no solo el amor sino también la vida de lujos que le da su esposo.