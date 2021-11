¿Qué pasó con Carmen Salinas? La recordada actriz mexicana, que en la actualidad se encuentra en coma, no solo ha contado una serie de historias sobre su experiencia en la televisión y en el cine, sino que también tiene anécdotas muy particulares como la vez que terminó almorzando con Rafael Caro Quintero, el considerado “Narco de narcos”, en una prisión de México.

La prestigiosa artista relató dicha vivencia en su canal oficial de YouTube, el 10 de julio de 2020, donde sorprendió a muchos de sus seguidores debido al prontuario que se la ha adjudicado a Caro Quintero.

¿Quién es Rafael Caro Quintero? El narco mexicano ha sido acusado de ser el fundador del temido cártel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, considerada la primera organización criminal dedicada al narcotráfico y que fue el modelo de las otras que vinieran después de la década de los 80 en México.

Caro Quintero, nacido el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, fue encarcelado en 1985, en Costa Rica, porque habría estado involucrado en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la DEA hallado muerto tras sufrir tortura, vejaciones y hasta haber sido enterrado vivo, de acuerdo a las investigaciones.

Sin embargo, en 2013, el “Narco de narcos” fue liberado por no haber sido juzgado por tribunales estatales, en lugar de los federales, y desde entonces se encuentra en la clandestinidad y es considerado uno de los diez más buscados de la DEA y el FBI. Entonces, muchos se preguntas, ¿cómo fue que Carmen Salinas terminó almorzando con el capo de la droga?

Miembros de la Policia Federal Preventiva (PFP) custodian al narcotraficante Rafael Caro Quintero el 29 de enero de 2005. (Foto: AFP).

¿QUÉ PASÓ ENTRE CARMEN SALINAS Y RAFAEL CARO QUINTERO EN LA CÁRCEL?

Carmen Salinas, en un video subido a YouTube, contó que terminó almorzando con Rafael Caro Quintero, el “Narco de narcos”, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por una confusión: el capo pensaba que la actriz era familiar de Carlos Salinas de Gortari, el presidente de ese entonces.

“Me dijo que le echara la mano con ‘mi sobrino´ pero yo no entendía, hasta al final porque pensó que Carlos Salinas era mi familiar ya que su padre se llamaba Raúl Salinas Lozano y yo me llamo Carmen Salinas Lozano”, contó Salinas, quien agregó que Caro Quintero le dijo que “le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México” y que a ella “no le va a faltar nada lo que le quede de vida”.

La intérprete mexicana explicó que, en ese entonces, ella había ido a visitar a Pepe Magaña, un comediante que permaneció tras las rejas durante tres años en dicho centro penitenciario. En ese momento, unos hombres le anunciaron que “el jefe” quería hablar con ella. Como pensó que era el director del penal, ella aceptó de inmediato.

Actriz Carmen Salinas ha participado en diversas producciones de Televisa.(Foto: Carmen Salinas / Instagram)

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON CARMEN SALINAS?

Algunas horas después de ratificarse que estaba en el hospital desde la noche del miércoles, la misma familia de la también política explicó que Salinas está en coma y que su estado es de gravedad.

En conversación con el programa “Hoy”, de Televisa, Carmen Plascencia, una de sus nietas, confirmó que sufrió “un derrame cerebral en la parte del tallo” y que en estos momentos se encuentra con “respiración asistida”.

De acuerdo con su relato, Carmen Salinas se desplomó alrededor de las 10:00 pm del miércoles 10 de noviembre en el baño de su casa, poco después de cenar y ver su telenovela en compañía de su sobrino.

“Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnostico es delicado”, añadió.

Por su parte, Briones declaró a “Sale el Sol”, de Imagen Televisión, que el mismo miércoles había estado grabando su más reciente trabajo, “Mi fortuna es amarte”.

“Está muy delicada, está grave. Estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma”, amplió.

¿Qué pasó con Carmen Salinas? La actriz mexicana de 82 años es una de las más importantes de su país, con una carrera que supera las seis décadas, tanto en el cine y la televisión. La artista, ahora, atraviesa un delicado estado de salud. De acuerdo a los primeros reportes, comunicados por sus familiares, estaría en coma y con respirador artificial.