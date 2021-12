¿Cómo es la biografía de Carmen Salinas? La actriz mexicana pasó a la eternidad el 9 de diciembre, a los 82 años, tras sufrir una hemorragia cerebral el 11 de noviembre. En casi un mes que estuvo hospitalizada, sus familiares, amigos y seguidores enviaban su apoyo y oraciones para su pronta mejoría. Ahora que su vida ha quedado en la historia de la televisión, en especial en México, muchos fans han empezado a recordar momentos de su trayectoria, como cuando le llevó ron a Emilio ‘El Indio’ Fernández en la cárcel.

Salinas inició su trayectoria en la televisión con el papel de Cuca en “La vecindad”, una serie de televisión que apareció en 1964. Después de formar parte de “La razón de vivir” y “Frontera”, en la pantalla chica, pasaría a formar parte de la industria cinematográfica.

Su primer trabajo en el cine fue en “La vida inútil” de Pito Pérez, en 1970. La celebridad participó en un varias decenas de proyectos para la pantalla grande. Aunque tuvo más trabajo en el séptima arte, más se le recuerda por sus apariciones en las telenovelas.

Sin embargo, su presencia en la industria cinematográfica fue muy destacable y le permitió entablar amistad con muchas figuras de la recordada época del Cine de Oro de su país, como ‘El Indio’ Fernández, con quien le unió una anécdota en prisión.

La actriz se ganó el cariño y respeto del público y sus colegas, que la llamaban "madre" (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

¿QUÉ PASÓ EN LA VISITA DE CARMEN SALINAS A ‘EL INDIO’ FERNÁNDEZ EN LA CÁRCEL?

Carmen Salinas contó en una oportunidad que visitó a Emilio ‘El Indio’ Fernández en la prisión de Torreón, donde se encontraba encarcelado por asesinar a un agricultor. La actriz mexicana le llevó un ron que le gustaba a su amigo, a quien conocía tras compartir roles en la película “El rincón de las vírgenes”.

“Me acuerdo que lo fui a visitar a la cárcel de Torreón, de mi tierra, y me dejaron entrar aún y cuando iba yo sola. En una bolsa llevaba tres botellas de Bacardi o no me acuerdo cuál ron pero era de los que le gustaban mucho. También le llevaba unos paquetes de cigarros, unos dulcesitos que le gustaban mucho y tortillas de harina en una bolsa”, contó la artista en su canal en YouTube.

Detalló que no tuvo problemas para ingresar a la cárcel, pues los guardias la reconocían de su trabajo en la actuación. Además, dijo que el actor del Cine de Oro de México recibía productos que sus seguidores le lanzaban a su celda. “Por la ventana que daba para la calle le aventaban esas cosas la gente que quería tanto a Emilio Fernández. Le dio un gusto cuando me vio y me abrazó: ‘Mi Carmen, qué grato que hayas venido a verme, no sabes el gusto que me da’. Y que le empiezo a sacar las toallitas, el papel de baño y todo lo que le traía en la bolsita”, narró.

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON CARMEN SALINAS?

Algunas horas después de ratificarse que estaba en el hospital desde la noche del miércoles, la misma familia de la también política explicó que Salinas está en coma y que su estado es de gravedad.

En conversación con el programa “Hoy”, de Televisa, Carmen Plascencia, una de sus nietas, confirmó que sufrió “un derrame cerebral en la parte del tallo” y que en estos momentos se encuentra con “respiración asistida”.

De acuerdo con su relato, Carmen Salinas se desplomó alrededor de las 10:00 pm del miércoles 10 de noviembre en el baño de su casa, poco después de cenar y ver su telenovela en compañía de su sobrino.

“Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnostico es delicado”, añadió.

Por su parte, Briones declaró a “Sale el Sol”, de Imagen Televisión, que el mismo miércoles había estado grabando su más reciente trabajo, “Mi fortuna es amarte”.

“Está muy delicada, está grave. Estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma”, amplió.

¿CUÁL ES LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE CARMEN SALINAS?

Carmen Salinas nunca ha hablado abiertamente de la hora de su muerte pues este tema es muy delicado para ella. Sin embargo, sí ha dicho cuál es su última voluntad.

De acuerdo con Jorge Nieto, periodista y amigo íntimo de la actriz mexicana, la última voluntad de Carmen Salinas es que sus restos descansen a lado de los de su hijo Pedro Plascencia.

“Ella nunca habló de su última voluntad, no hablaba de la muerte. Ella siempre ha querido descansar al lado de su hijo Pedro Plascencia en el Panteón Español”, dijo Jorge Nieto en entrevista con Azucena Uresti.

¿DE QUÉ MANERA SE REPARTIRÁ LA HERENCIA DE CARMEN SALINAS?

La actriz Carmen Salinas dejó un testamento hecho y cómo será la repartición de su herencia, como lo dijo en julio en Hoy de Televisa, para evitar posibles conflictos entre sus parientes en el caso de que ya no esté junto a sus seres queridos, lo que se cumplió el 9 de diciembre.

La prestigiosa artista detalló que su herencia está conformada por una casa, que se ganó en la ganar una lotería, y un estudio, que será para sus nietas que le dejó Pedrito Plascencia, su hijo que falleció de cáncer.

“Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de Pedrito (Plascencia), que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento”, dijo la artista al mencionado programa de televisión. Salinas, además, contaba con una fortuna de aproximadamente 20 millones de dólares, de acuerdo a Celebrity Neth Worth, pero no se sabe qué pasará con ese dinero.

¿Qué pasó con Carmen Salinas? La actriz mexicana de 82 años es una de las más importantes de su país, con una carrera que supera las seis décadas, tanto en el cine y la televisión. La artista, ahora, atraviesa un delicado estado de salud. De acuerdo a los primeros reportes, comunicados por sus familiares, estaría en coma y con respirador artificial.