Carmen Villalobos ya se ha despedido de su participación en “Café con aroma de café”, el nuevo remake de la exitosa telenovela colombiana. Han sido más de ocho meses de filmaciones de los episodios de la producción y ahora, la actriz colombiana, famosa por protagonizar “Sin senos no hay paraíso”, le dijo adiós a Lucía Sanclemente, la antagonista de la historia y mostró su agradecimiento a través de las redes sociales.

Sin embargo, antes de entrar en la piel de Sanclemente, se voceaba a Villalobos como la protagonista Gaviota de la nueva producción.

Al final, el papel recayó en Laura Londoño, por lo que se especuló si se dio una disputa detrás de las cámaras entre las actrices que acompañarían al galán William Levy como Sebastián Vallejo.

De esta manera, Carmen Villalobos dio vida a la villana y dijo haber aprendido mucho de su personaje. “¿Saben qué reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás”, dijo en Instagram.

¿EN QUÉ NUEVAS TELENOVELAS ESTARÁS CARMEN VILLALOBOS?

Ahora, el futuro de Carmen Villalobos en cuanto a la actuación está incierto, porque no se ha sabido de posibles nuevos proyectos de telenovelas o producciones televisivas.

La artista colombiana, en redes sociales, solo ha informado y contado cómo ha sido el despedir a Lucía Sanclemente y a la historia del remake de “Café con aroma de café”.

Lejos del adiós de la serie, no ha dicho más sobre lo que vendrá para ella en la industria de la televisión y tampoco se ha comentado en medios locales acerca de las nuevas propuestas para la actriz.

¿EN QUÉ SERIES HA PARTICIPADO CARMEN VILLALOBOS?

Carmen Villalobos ha sido recordad por protagonizar las exitosas telenovelas y series como “Sin senos no hay paraíso” y “El señor de los cielos”.

La artista colombiana de 38 años también ha participado en “Mi corazón insiste” y “Ojo por ojo”.