¿Por qué Carmen Villalobos no usa su anillo de bodas? La actriz de “Café con aroma de mujer” ha sorprendido a sus seguidores por no usar el símbolo de su matrimonio con Sebastián Caicedo. Sin embargo, la artista que ha sido relacionada con William Levy ha despejado las dudas sobre esta decisión.

La artista colombiana ha puesto en pausa sus participaciones en las telenovelas. La serie que protagonizó con Laura Londoño y Levy, sin embargo, la mantienen dentro del ojo público.

Por ello, los fanáticos que tiene en las redes sociales se han preguntado si su relación con Caicedo sigue siendo una de las más estables del medio.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tienen 13 años juntos y más de dos años de matrimonio. Su boda en 2019 fue la confirmación de que la pareja se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, ahora se han generado especulaciones porque no se le ha visto a la actriz con su anillo de bodas.

Carmen Villalobos tiene 19 millones de seguidores en Instagram. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO LUCE SU ANILLO DE BODAS?

La actriz colombiana Carmen Villalobos se encargó de disipar las dudas sobre por qué no utiliza su anillo de bodas. La actriz de “Café con aroma de mujer” manifestó que teme perder el símbolo de su matrimonio con Sebastián Caicedo, descartando que haya una crisis en su familia.

La intérprete de “El final del paraíso” indicó que esto no debería sorprender a las personas que siguen su trabajo, porque saben que suele ser distraída con sus objetos personales.

“Yo soy muy desorganizada, muy despistada y me da miedo perderlo, esa es la verdad. Todos los que me han seguido en mi carrera, saben que siempre me quito los anillos”, manifestó en sus redes sociales ante las consultas de sus millones de seguidores.

De esta manera, la celebridad de Colombia dio por terminados los rumores de que habría problemas en su relación con Caicedo. A lo largo de los años que tienen juntos, la pareja ha sufrido especulaciones y versiones que no se reflejaron en la realidad hasta ahora.

Carmen Villalobos en la promoción del nuevo remake de “Hasta que la plata nos separe”. (Foto: Telemundo)

CUANDO CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO SE SEPARARON

La famosa artista, además, ha contado en sus redes sociales que se tuvo que separar de su esposo durante el cierre del 2021. Caicedo dio positivo a coronavirus durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que no pudieron celebrar juntos el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Para mala suerte, cuando ya estaba pasando el tiempo respectivo de la enfermedad de Sebastián Caicedo, ella se contagió, viéndose en la obligación de mantenerse alejados por unas cuantas semanas más.

“Este fin de año e inicio de 2022 han sido bastante complicados. Llegando de Miami, Sebastián salió contagiado con COVID-19, entonces el 24 y 31 estuvimos distanciados. Justo cuando a él se le estaba pasando, a mí me dio”, confesó la colombiana.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿DÓNDE SE CONOCIERON CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO?

Por otro lado, los esposos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en 2007 en la telenovela “Nadie es eterno en el mundo”, producción de Caracol TV. Los actores compartieron roles por primera vez y no se quedaron indiferentes, según contó Villalobos.

“Cada quien por su lado, me parecía un tipo guapísimo, yo le parecía guapísima y todo, pero nada. Digamos que todo vino más adelante”, dijo la actriz en una entrevista con “Más de ti”. Sin embargo, ahí no empezó a nacer el amor, sino que fue todavía más adelante.

Villalobos hizo después “Sin senos no hay paraíso” y, al terminar, en 2008, es cuando vuelve a reencontrarse con Caicedo y el amor les fue inevitable. Después, la querida pareja llegó a protagonizar la telenovela “Niños ricos, pobres padres”, en 2009, compartiendo una nueva etapa como novios y colegas a la vez.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo disfrutan de su luna de miel en Madrid. (Video: Instagram Carmen Villalobos)