¿Qué le pasó a Carolina Ramírez? La actriz colombiana, protagonista de “La reina del flow” como Yeimy Montoya, la popular telenovela de Netflix que estrenó su temporada 2, manifestó su malestar por el servicio de la conocida aerolínea Avianca, cuando se encontraba en Colombia rumbo a Buenos Aires, de acuerdo a sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

El caso de Ramírez se ha sumado al que otras figuras públicas han tenido con dicha empresa. El empresario Mario Hernández, por ejemplo, reclamó que le aumentaron el precio de un boleto y no por su culpa.

“Avianca no me atendió a tiempo. El tiquete valía 6,7 millones, hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa a 10,7 millones. ¿Es culpa de ellos y yo tengo que pagar? ¿Qué tal?”, tuiteó.

Mientras que la conductora Mary Méndez se quejó que la aerolínea no cumplía con lo que prometía en su “clase ejecutiva”. “¡Descarados! Avianca cobrando tiquetes en clase ejecutiva, con sillas de clase económica, ¡pero con opción de reclinarse! ¿Hasta cuándo nos toca a los colombianos padecer los abusos de esta empresa?”, señaló.

¿CUÁL FUE EL PROBLEMA DE CAROLINA RAMÍREZ CON AVIANCA?

La actriz colombiana Carolina Ramírez, estrella de “La reina del flow”, utilizó sus redes sociales para criticar el servicio de la aerolínea Avianca porque la tuvieron esperando 45 minutos al teléfono sin darle alguna solución al problema que no detalló.

“Quiero que escuchen bien este sonido (pitido) es el sonido de Avianca después de 45 minutos de estar esperando que me contesten. Gracias Avianca, has vuelto realmente un infierno viajar”, dijo en una historia de Instagram.

Aunque no dio más detalles sobre su inconveniente, luego subió otros videos en el que intenta comunicarse “con un humano” de Aerolíneas Argentinas, lo que consiguió después de tocar varias puertas. Lo que quería saber es si podía viajar con sus mascotas.

¿QUIÉN ES CAROLINA RAMÍREZ?

La actriz Carolina Ramírez Quintero, nació el 20 de junio de 1983, en la localidad de Cali, en el Valle del Cauca (Colombia). Actualmente es conocida por ser una gran actriz y tener grandes conocimientos en el mundo de la danza, sobre todo en ballet.

Su gran talento para la actuación hizo que en el 2002 pueda trabajar en uno de los programas infantiles más vistos de su país. Asimismo, interpretó a Lila, uno de los personajes principales de “Jack El Despertador”. Esto era un reality de los sábados y domingos.

En el año 2004 la invitaron a participar de la telenovela “Séptima Puerta” la cual se transmitía por el canal “Caracol TV”. Allí interpretó a Jenny Candela.

Su mayor reconocimiento llegaría entre el 2006 al 2008 cuando formó parte de la telenovela “La hija del Mariachi” donde se pudo consolidar su carrera como actriz.

Con el pasar de los años también participó en otras producción como “La Pola”, “El Capo”, “Unidad investigativa”; “Hasta que la plata nos separe”, “Mujeres asesinas”, entre otras.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE CAROLINA RAMÍREZ DE “LA REINA DEL FLOW”?

Mariano Bacaleinik es un empresario, aunque también ha sido productor de teatro. Ha producido obras como ‘Burundanga’, en donde estuvo participando Carolina Ramírez y ‘Toc Toc’. Otro dato del misterioso galán es que le lleva casi 14 años de diferencia a la intérprete. “La primera vez que yo la miré a los ojos, ya perdí el año”, dijo entusiasmado el argentino sobre la actriz.

Hace poco, Carolina Ramírez, reconocida por sus interpretaciones en “La Hija del Mariachi” y “La Pola”, tuvo que reaccionar en sus redes sociales ante los comentarios que decían que Bacaleinik, era mucho mayor que ella, pues “parecía tu padre” o “tu abuelo”. Cabe resaltar que Ramírez conoció a su hoy esposo en la ciudad de Cartagena de Indias.

“Disculpa la pregunta, pero, es su padre, es que se ve muy mayor para ser su pareja”, “El amor no tiene edad ni país, enhorabuena por muchos años juntos”, “No pareces muy feliz”, “Que linda con su abuelito”, “Que bellezas, los quiero”, “Que Dios y el universo los bendiga toda la vida”, fueron algunos de los comentarios que le lanzaron a la actriz.

