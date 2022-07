Reconocida en el plano mediático por mostrar su exuberante figura en redes sociales, Carolina Sandoval ha vuelto a acaparar portadas y titulares luego de colgar un candente video en Instagram imitando a la supermodelo Georgina Rodríguez. ¿Cómo? Entérate más aquí.

La conocida presentadora Carolina Sandoval sigue siendo noticia en la farándula mexicana a sus 48 años, y es que la popular “venenosa” no solamente dedica mensajes de amor propio a sus seguidoras y fanáticos, sino también realiza atrevidas fotografías en sus redes sociales. Aunque esta vez parece que se excedió un poquito.

Se trata de un nuevo mensaje de la venezolana vía redes sociales en donde publicó un video en el que comparte el look y outfit con la novia de Cristiano Ronaldo. Hablamos de la española Georgina Rodríguez.

“Mi gente acá la verdadera razón por la cual Georgina y yo traemos locos a nuestros esposos, mejor conocidos como Cristiano y Nick Hernández. #cosasquelepasanalavenenosa. Posdata. Cero envidia, por favor, Georgina Rodríguez y yo somos así decididas, madres comprometidas y también #cutemom”, se puede leer en la descripción de la influencer.

En las imágenes podemos visualizar a la latina y a Georgina Rodríguez luciendo un atrevido hilo o tanguita, el cual deja relucir ambos traseros naturales.

FUE TENDENCIA EN REDES

Debido al alcance que tiene la también periodista en sus redes sociales, el curioso metraje ya superó los más de 63 mil ‘likes’ en Instagram, además de rebasar los 2500 comentarios de seguidores e internautas.

De hecho, la mayoría de mensajes leídos en tal publicación son positivos y algún que otro halago hacia la personalidad de la ex conductora del programa “Suelta la sopa”.

“Carol tiene buen cuerpo”, “Es cuestión de gustos, no veo la diferencia”, “Esa es la actitud y el amor propio. A seguir brillando e incentivar a muchas a darse ese impulso”, “Ayy, Caro, me encantas por ocurrente y tener esa autoestima puesta como mujer”, “Amooo a la mujer así”, “Eres única en el mundo, Venenosa, te admiro y respeto desde Laredo, Texas”, fueron algunos de los comentarios que se pueden visionar en la caja de comentarios de la periodista.

La 'comparación' entre ambas celebridades logró posicionarla como tendencia a la guapa Carolina Sandoval (Foto: Carolina Sandoval/Instagram)

No cabe duda de que la nacida en Caracas no deja de ser tendencia en redes sociales. ¡Sigue así, Carolina!

¿QUÉ PASÓ CON GEORGINA RODRÍGUEZ?

Es válido recordar que la pareja de Cristiano Ronaldo también fue tendencia hace días tras ser captada al natural en un lujoso barco en ropa de baño, hecho que muchos criticaron al ver que no lucía como en sus redes sociales, esto tras haber tenido a sus mellizos hace unos meses.

Fue tanta la polémica y el ‘hate’ que la hermana de Georgina salió a manifestarse públicamente en su defensa: “Preciosa mi hermana. Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa. ¡Denle tiempo que está recién parida! Qué mala es la envidia. ¡Y no, las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble”.