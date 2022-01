Un nutrido grupo de artistas latinos encabezan el Coachella Valley Music and Arts Festival 2022 que se celebrará en el mes de abril en los Estados Unidos. Este evento es uno de los más famosos en el país norteamericano que tiene como lugar de realización el Empire Polo Club en el Indio, Estado de California.

El Coachella festival destaca por tener entre sus principales exponentes a artistas de distintos géneros musicales, pasando por la música electrónica, rock, hip-hop, dance, indie, entre otros. Pero para alegría de los seguidores de la música regional mexicana, en el evento de este año también se podrá ver a varios de sus representantes, al igual que del género urbano.

En ese sentido, el miércoles 12 de enero se pudo conocer el cartel oficial con las agrupaciones que estarán presentes en Coachella festival 2022.

La cantante Billie Eilish será uno de los artisas presentes en Coachella 2022 (Foto: Billie Eilish / Instagram)

Se debe tener en cuenta que el festival no se ha realizado desde el 2020 debido a la pandemia por el coronavirus. Es por ello, que para este año Coachella festival ha generado gran expectativa entre los miles de fans que estarán presentes en el recital.

¿QUÉ ARTISTAS LATINOS ESTARÁN PRESENTES EN COACHELLA 2022?

Cochella festival 2022 contará con la presencia de importantes representante de la música como Billie Eilish, Harry Styles, así como Dany Elfman, Doja Cat, Run The Jewels, Lana del Rey, Arlo Park, entre otros.

Con el pasar de los años este tipo de festivales internacionales ha añadido a varios artistas de origen latino y este 2022 no será la excepción. Entre los artistas latinos que estarán presentes en el evento están:

Grupo Firme.

Ed Maverick.

Natanael Cano.

El Grupo Firme estará en Coachella 2022 luego de su paso por México a finales de marzo. (Foto: Grupo Firme / Instagram)

Banda MS de Sergio Lizárraga.

Anitta.

Karol G.

Karol G demostrará su gran talento en el festival. (Foto: Karol G / Instagram)

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EVENTO COACHELLA 2022?

Para alegría de los fanáticos este evento se llevará a cabo durante varios días. Inicia del 15 al 17 de abril y termina desde el 22 al 24 de abril del presente año.

CARTEL OFICIAL DE COACHELLA FESTIVAL 2022

Cartel oficial del Festival Coachella 2022 (Foto: captura de pantalla)

¿QUÉ ARTISTAS NO ESTARÁN EN COACHELLA FESTIVAL 2022?

Una de las sorpresas de este evento era el grupo Rage Against The Machine; sin embargo, los panes cambiaron y la banda norteamericana ya no será parte del festival Coachella 2022. Por ello, se decidió que en su reemplazo estuviera el artista Harry Styles.

Harry Styles reemplazará a Rage Against The Machine en Coachella 2022. (Foto: Harry Styles / Instagram)

Otro de los artistas que no estará presente en el evento es Travis Scott a quien se retiró del cartel oficial luego de producida la tragedia en el festival Astroworld en Texas. Él será reemplazado por la cantante Billie Eilish.

¿SE PUEDE VER EN VIVO EL COACHELLA FESTIVAL 2022?

Sí, las personas que no puedan asistir de manera presencial al evento también lo podrán seguir mediante la plataforma de streaming de YouTube la cual transmitirá las fechas del evento para que los fanáticos puedan ver a su artista preferido, según indicó El Universal.