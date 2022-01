Catherine Siachoque se suma a la lista de artistas que han empezado con pie derecho este 2022. Debido a su gran profesionalismo ha sido llamada para ser parte de dos interesantes producciones de Telemundo. La actriz colombiana también es recordada por haber participado en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”.

La telenovela “Sin senos no hay paraíso” fue una producción colombiana que se convirtió en la preferida de miles de televidentes durante muchos años y fue estrenada en el 2016.

Además de triunfar en Colombia, esta producción fue una de las más vistas en España y en otros países de América Latina. Uno de los personajes que dio mucho que hablar fue el de Doña Hilda interpretado por Catherine Siachoque.

Catherine Siachoque y su personaje de Hilda en Sin senos sí hay paraíso. (Foto: Sin senos sí hay paraíso / Telemundo)

Al igual que en la mencionada telenovela colombiana, Catherine Siachoque se prepara para continuar sorprendiendo a sus miles de fanáticos en todo el mundo en “Oscuro deseo 2″ y “La mujer de mi vida”, según People en español.

LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA ACTRIZ CATHERINE SIACHOQUE EN “OSCURO DESEO 2” Y “LA MUJER DE MI VIDA”

“Oscuro deseo 2”

Catherine Siachoque ha iniciado con fuerza este nuevo año y duarante los primeros días de febrero hará su debut en la plataforma de streaming de Netflix siendo parte de la telenovela “Oscuro deseo 2” que actualmente viene generando gran expectativa entre los fans de la artista.

Esta producción es protagonizada por la actriz Maite Perroni y el actor Alejandro Speitzer que estrenará dentro de poco su segunda temporada donde se podrá ver a Catherine Siachoque.

Esto la ha causado mucha emoción en la actriz quien semanas atrás compartió en sus redes sociales el trailer de la segunda temporada en el que se revelan sus primeras imágenes en rol de Lys.

“La mujer de mi vida”

Pero ese no será su único trabajo televisivo, pues, también interpretará a un personaje que se caracteriza por ser una villana.

Se trata de la telenovela “La mujer de mi vida”, una producción de Telemundo la cual es protagonizada por Angélica Celaya e Iván Sánchez. Las grabaciones de este drama llegaron a su fin a mediados de enero del 2022.

“No me dejan decir mucho, pero vuelvo a las villanías, vuelvo a lo que la gente quería ver. Ya no me van a regañar más en la calle porque soy muy buena o porque lloro, se van a desquitar; entonces me van a ver haciendo todo lo que querían verme hacer”, señaló la actriz en octubre en una entrevista con People en español.