Su nombre está ampliamente ligado a las producciones de Telemundo. Catherine Siachoque ha sido protagonista de varias novelas que el gigante de la industria ha elaborado en el último tiempo; no obstante, no ha podido estar presente en una superseria de dicha televisora. De hecho, hace poco reveló que estuvo a nada de estelarizar “Señora Acero” (2014). Entérate los motivos sobre la hora que se lo impidieron.

La actriz, natural de Bogotá, Colombia, está en la industria del entretenimiento desde 1994. Así, en casi tres décadas ha formado parte diversas realizaciones de Telemundo, entre ellas “Tierra de pasiones” (2006), “Pecados ajenos” (2007), “Sin senos no hay paraíso” (2008), “¿Dónde está Elisa?” (2010), “La casa de al lado” (2011) y “El final del paraíso” (2019) .

En esa línea, hace unos años atrás le llegó la oportunidad y responsabilidad de protagonizar “Señora Acero”, una producción por la que la televisora estadounidense apostó mucho; sin embargo, días antes de iniciar las grabaciones Siachoque tuvo que desistir de interpretar el papel asignado.

Ha sido portada de diversas revistas (Foto: Catherine Siachoque / Instagram)

LA RAZÓN POR LA QUE CATHERINE SIACHOQUE NO PARTICIPÓ EN “SEÑORA ACERO”

En una reciente entrevista con el diario mexicano El Capitalino, la colombiana contó cómo fue su frustada participación en la telenovela “Señora Acero”.

“Yo ya estaba instalada en mi casa, todas mis cosas mexicanas, todo así mi casa armada cuando (me dicen): ‘Tienes una reunión en Miami mañana’. Yo: ‘Bueno, pero por teléfono’. ‘No, te tienes que venir ya’. ‘Pero, ¿no puede ser por teléfono?’”, relató la actriz. La respuesta fue “no”.

Los pensamientos catastróficos comenzaron a invadir al instante su mente: “Dios mío, yo qué hice, algo pasó, me van a echar, qué hice, de quién dije qué si yo nunca digo nada”. Sus sospechas eran equívocas.

“Era para decirme que ya no iba en ‘Señora Acero’, que me tenía que ir a Colombia la siguiente semana a hacer ‘Sin senos sí hay paraíso’ porque había salido el nuevo libro de Gustavo Bolívar…”, explicó.

Es también conocida como "La villana de América" (Foto: Catherine Siachoque / Instagram)

CATHERINE SIACHOQUE SOBRE UNA NUEVA TEMPORADA DE “SIN SENOS NO HAY PARAÍSO”

Catherine compartió esta anécdota para ilustrar lo sorpresivo que fue en su día para ella la noticia de que “Sin senos no hay paraíso” iba a contar con una nueva temporada 8 años después.

“Yo no sé, a lo mejor en 8 años o antes estamos haciendo otra vez (otra temporada) y vuelve Doña Hilda (su personaje) no sé cómo. Quién sabe, es una historia muy linda que la gente ama. No sé (si habrá otra temporada), por ahora no”, expresó la celeb.