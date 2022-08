¡Una mamá orgullosa! Ceci Ponce fue tendencia en redes sociales las últimas horas luego de que se mostrara fervorosamente orgullosa de su hija Celeste Arroyuelo, y es la actriz de “La piloto” confesó que suele reconocerla como “su hije”, lo cual ha llamado la atención de diversos seguidores en el internet. Entérate más de lo que dijo la ex estrella de “TV Azteca” aquí.

Luego de que la pequeña Celeste lograra acaparar la atención del ojo mediático por su forma de vestir, cabello corto y apariencia ‘masculina’, la propia Ceci Ponce salió en ‘defensa’ de su hija al revelar que es uno de sus más grandes orgullos a lo largo de su vida.

En ese sentido, la nacida en Buenos Aires dio una entrevista al portal “TV Notas”, en donde no solo habló su faceta profesional como actriz en distintos proyectos, sino también confesó su relación actual con sus hijos, en especial con Celeste, quien viene descubriendo su verdadera orientación sexual a sus cortos 11 añitos.

“Cuando preguntan y me dicen: ‘Tu hijo’, y yo: ‘Mi hije’, y le pregunto a Celeste: ‘¿Qué les digo?’, ella me ve como diciéndome: ‘No les digas nada, no tienen que saber’, pero yo le respondo: ‘¿Pero no te molesta que te confundan con un niño?’, y me contesta que no”, contó la artista en el diálogo con el citado medio.

CECI Y LOS GUSTOS DE CELESTE

La famosa histrionisa indicó que Celeste comenzó a cortarse el cabello tras protagonizar un comercial para Netflix, en donde emuló a un personaje que cumplía bastantes similitudes con la actriz de “Stranger Things”.

Tras este spot publicitario, reveló que su hija perdió ese gusto por los vestidos de niña, logrando, en cambio, vestirse con prendas de niños y jovencitos que se encuentren más de acuerdo a su estilo, ya que la propia Celeste piensa que la ropa no posee género.

“Le gusta vestirse como niño. Primero se la pasaba todo el tiempo en pants, pero cuando había un evento, le dije: ‘No puedes ir en pants’, y me dijo: ‘No me voy a poner vestido’, a lo que le contesté: ‘No te tienes que poner vestido, hay millones de maneras de verse elegante sin ponerse vestido’, y me respondió: ‘Quiero traje, saco y corbata’, y yo le contesté: ‘Perfecto’, fui, se lo compré y estuvo muy bien”, manifestó para la revista “TV Notas”.

La estrella mexicana confesó que en su niñez también la solían confundir con un varón, ya que según ella se vestía como “tomboy”, a lo que su madre le aconsejó que usara ropa más “femenina”. No obstante, ese era un estilo que la propio Ponce solía añorar, por lo que sabe lo que está pasando actualmente su “hije”.

CECI PONCE Y SUS FRACASOS EN SUS RELACIONES

Aunque siempre ha sido una de las grandes revelaciones en la telenovelas, Ceci no ha gozado la misma suerte en su faceta amorosa, lo cual le ha traído la mala fama de ser una ‘fracasada’ en el amor.

¿Por qué suceden estas cosas? La propia histrionisa lo revela. Entérate más aquí.