“Dragon Ball” es una de las franquicias más icónicas y duraderas del anime, que ha llegado a ser un fenómeno mundial. Hasta la fecha, continúa dejando su huella entre los fanáticos de todo el mundo. Pese a su gran popularidad, hay hechos menos conocidos sobre la serie y algunos personajes.

Cell es fácilmente uno de los personajes más fascinantes del anime. No solo aparece por primera vez en la mitad de su propio arco, sino que en realidad es una mezcla de todos los personajes favoritos de “Dragon Ball”. Una combinación biológica del ADN de Gokú, Vegeta, Piccolo, King Cold y Freezer, Cell es uno de los personajes más formidables de la serie solo a nivel conceptual. En esa línea, te dejamos con diez datos pocos conocidos de uno de los villanos más queridos de la franquicia.

DIEZ COSAS SOBRE CELL QUE DEBES SABER

10. Cell en realidad comienza súper débil

Por más formidable que Cell se vuelva al final de su propio arco, en realidad comienza mucho más débil que posiblemente cualquier otro villano importante en “Dragon Ball Z”. En su pelea inicial contra Piccolo, en realidad está peligrosamente cerca de perder y la única razón por la que sobrevive es porque el namekuseijin lo mantiene con vida para interrogarlo. Dado que Cell es un personaje que solo se fortalece al absorber a otras personas, tiene sentido que comience tan débil. Más importante aún, en realidad termina creando algunos de los dramas más interesantes de todo el arco.

Por más formidable que Cell se vuelva al final de su propio arco, en realidad comienza mucho más débil que posiblemente cualquier otro villano importante en “Dragon Ball Z” (Foto: Toei Animation)

9. El torneo de Cell, inspirado por los genes de Piccolo

Como un ser formado por las células de otros personajes, es importante recordar que Cell en realidad no tiene una personalidad propia, sino una amalgama de todas las células de su cuerpo. Esto explica por qué actúa de manera tan diferente de una forma a otra, pero también guía sus acciones. En ese sentido, el torneo de Cell parece estar influenciado por el amor general del elenco por las artes marciales y la competencia, pero es más probable que en realidad hayan sido inspirado por los genes de Piccolo. Específicamente, Piccoro Daimaku, para él conquistar el mundo era un juego.

8. El favorito de Toriyama

De todos los diferentes androides que aparecen en “Dragon Ball Z”, el favorito de Akira Toriyama en realidad era Semi perfecto Cell. La Segunda forma tiene varias características interesantes en su diseño que eran exclusivas de esta etapa. Por alguna razón, este personaje carece de alas a pesar de que sus otras dos formas las tienen. Toriyama en realidad quería que esta forma intermedia de Cell tuviera un papel mucho más importante en el manga y el anime, pero finalmente se negoció para que tuviera una apariencia mucho más limitada en la serie.

7. Aunque Toriyama odiaba dibujarlo

Cell tiene un diseño bastante complicado si lo piensas bien. Tiene características similares a las de un insecto que hacen que su anatomía se destaque entre otros villanos; sus cualidades humanoides lo obligan a ser más alto que los personajes promedio para darle una amenaza imponente; y está absolutamente cubierto de pies a cabeza con manchas. Solo conceptualmente, Cell es la pesadilla de un artista, y lo era para su creador. Akira Toriyama odiaba dibujar al personaje durante la serialización del manga.

Cell es uno de los más grandes villanos desde "Dragon Ball Z" (Foto: Toei Animation)

6. La primera forma de Cell

Al contrario de lo que podrías pensar, Imperfecto Cell no es en realidad la primera forma del villano. En realidad, hay dos formas por las que pasa el cuerpo de Cell antes de esta forma: la de huevo y la de larva. Cuando Cell regresó en el tiempo, tuvo que encajar en la máquina del tiempo, pero era demasiado grande. Entonces, volvió a su estado larvario y luego formó un huevo a su alrededor. La forma de larva de Cell tiene una apariencia mucho más parecida a la de un insecto y no tiene su característico exoesqueleto verde, caminaba sobre cuatro patas y era mucho más pequeño.

5. Inmortal

La capacidad de Cell para volver a su forma de larva revela una propiedad interesante de su cuerpo: es funcionalmente inmortal. La capacidad de reversión de este personaje lo hace así. Independientemente, este poder no es lo único que le hace inmortal, ya que sus habilidades regenerativas también sirven para garantizar que no muera por la mayoría de las causas. Sin embargo, ninguno de estos lo salvó de ser completamente vaporizado por Gohan.

4. La razón de sus formas

Cuando Cell se estrenó por primera vez en el manga “Dragon Ball Z”, no había ninguna intención de que pasara por tantas formas. De hecho, no estaba destinado a aparecer en absoluto, ya que fue creado después de que Akira Toriyama declarara que no le gustaban los otros androides como antagonistas.

Entonces, creó Cell, pero su editor aún no estaba contento, pues no le gustaba el diseño de su forma imperfecta. Así que al mangaka se le ocurrió una segunda forma, que es parte de la razón por la que sus alas desaparecen. No obstante, esta forma todavía no era suficiente. Finalmente, después de idear a Perfecto Cell, el editor de Akira quedó satisfecho, dándole al personaje tres formas diferentes.

Cuando Cell se estrenó por primera vez en el manga “Dragon Ball Z”, no había ninguna intención de que pasara por tantas formas (Foto: Toei Animation)

3. Cell solo existe porque los editores odiaban a los androides

Lo que hace que la saga Cell sea particularmente única es el hecho de que es el único arco de la serie en el que el villano principal no se establece en la primera mitad. La razón es simple: Cell no iba a ser el villano principal. Originalmente, el Dr. Gero iba a ser el antagonista real, pero el ex editor de Toriyama insistió en que lo cambiara debido a la falta de características intimidatorias en el diseño. A partir de ahí, Toriyama presentó 17 y 18, con la intención de que fueran los verdaderos villanos, pero no convenció. Es por eso que el mangaka presentó a Cell y sus editores finalmente estaban felices.

2. Cell realmente odia a Trunks

¿Alguna vez has notado cómo Cell parece tener una venganza extraña contra Trunks? Si bien los dos realmente no tienen la oportunidad de interactuar en la historia principal fuera de dos peleas, la última solo toma unos minutos, estos personajes parecen casi entrelazados por el destino. Ambos son viajeros en el tiempo, ambos quieren cambiar el pasado y ambos se encuentran directamente debido al viaje en el tiempo.

Sin embargo, la diferencia entre Trunks y Cell es que mientras Trunks del Futuro elimina al bioandroide una vez, Cell en realidad logra atraparlo dos veces: la primera es en una línea de tiempo invisible con un Trunks que nunca llegamos a ver; y la segunda es cuando regresa como Super perfecto después del sacrificio de Gokú.

1. Cell es el único villano que ha sido eliminado dos veces en su propio arco

Si eres un villano de “Dragon Ball” es probable que Gokú te destruya por completo al final de tu arco. Este no es el caso con Cell, pues Gohan y Trunks del Futuro lo hacen en su lugar. El villano no solo tiene la rara distinción de ser el único supervillano importante que no es derrotado por Kakaroto, sino que también es eliminado por completo dos veces en su arco de la historia, ambas veces con solo unos pocos capítulos de diferencia.

La primera derrota es el final del Toreno de Cell, la segunda, y la que a menudo se olvida, es cuando Trunks regresa a su propia línea de tiempo. Así es, la saga de Cell no termina con Gohan derrotando a Cell, termina con el hijo de Vegeta haciéndolo. En su propia línea de tiempo, Trunks embosca a Cell, lo aleja de la ciudad y lo mata con su espada como lo hizo con Freezer al comienzo del arco.