César Ritter es uno de los actores peruanos que saltaron a la fama gracias a la exitosa serie “Mil oficios”, producida por Efraín Aguilar. En la historia, su personaje era Lalo Chávez, mejor amigo de Memo Reyes (Michael Finseth) y enamorado de Carola Olazo (Vanessa Jerí). Y si bien había mucha química entre Ritter y Jerí, en realidad, el actor ya se había fijado en otro personaje.

Curiosamente, César Ritter estaba enamorado de Cecilia Rospigliosi, la ex actriz que en “Mil oficios” interpretaba a Mafer (enamorada de Memo), pero fue recién muchos años después que ambos terminarían juntos y con dos hijos. ¿Cómo fue esta historia de amor que nacieron en los sets de grabación de la serie? Aquí te lo contamos.

LA HISTORIA DE AMOR CÉSAR RITTER Y CECILIA ROSPIGLIOSI

Mafer, el personaje de Cecilia Rospigliosi, fue bastante querido en la serie, ella interpretaba a la novia de Memo, el hijo de Renato Reyes. Pero después de trabajar en ‘Mil oficios’, Rospigliosi se alejó por completo de la televisión y las series. Se centró en su carrera de psicología alejada por completo de las cámaras de televisión.

Mafer fue un personaje bastante querido en la telenovela, fue la novia de Memo (Foto: Panamericana TV)

Tal y como lo leíste, César Ritter y Cecilia Rospigliosi se casaron y tienen dos hijos. Ambos se conocieron mientras grababan “Mil oficios”, pero entonces no habían compartido mucho más allá del trabajo que tenían que hacer. Fue el propio actor que contó la historia en una entrevista con Moloko Podcast en 2019.

“Mafer era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba, no me daba para tirar maíz (coquetearla)”, señaló Ritter. “Éramos muy amigos. Pero no me pasaba por la cabeza (pretenderla)”, agregó.

“Mucho después, me la encuentro. Ella estaba haciendo su internado en el Larco Herrera, porque es psicóloga, entonces yo la veo con su bata. Me pregunté qué estará grabando. Me acerqué y comenzamos a conversar un buen rato. De ahí empezó todo”, reveló el actor.

Cecilia Rospigliosi decidió retirarse de la actuación, tiempo después se casó con César Ritter (Foto: Instagram/César Ritter)

“Pasaron un montón de cosas y ahora estamos juntos”, contó Ritter sobre su relación con Cecilia Rospigliosi.

CÉSAR RITTER Y SUS DOS HIJOS

César Ritter y Cecilia Rospigliosi se casaron y tuvieron dos hijos.