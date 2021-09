¿Cómo perdió Chayanne el papel de “El Zorro”? El icónico personaje fue interpretado por Antonio Bandera, quien ganó una mayor posición en la industria cinematográfica. Sin embargo, el cantante puertorriqueño había hecho el casting para la película “La máscara del Zorro”, pero sucedió algo en el transcurso de la producción que lo dejó fuera de lo que hubiera sido su despegue como actor.

La carrera de Antonio Banderas ha sido prolífica. Premiado y celebrado por la crítica, el artista español es uno de los actores con mayo prestigio en España y a nivel internacional. El público, además, lo recuerda sobre todo por el personaje de “El Zorro” en la pantalla grande.

Sin embargo, ese papel pudo haber sido del popular y aún vigente Chayanne. La voz de “Torero” ya venía de incursionar en la actuación con papeles en “Linda Sara” en 1994 y “Baila Conmigo”, en 1998, en la que compartió roles con la famosa Vanessa Williams y pudo haberlo hecho con Sandra Bullock, para quien se había creado el personaje.

El músico de 53 años contó, en una entrevista, que tenía todo listo para colocarse el máscara, la capa y usar la espada y el látigo en la pantalla grande. Pero, al final, ocurrió una situación que lo terminó sacando del juego y colocando a Banderas como el inolvidable “El Zorro” del cine.

El cantante Chayanne nació 28 de junio de 1968 en Puerto Rico. (Foto: ORLANDO SIERRA / AFP)

¿POR QUÉ CHAYANNE NO INTERPRETÓ A “EL ZORRO” EN LUGAR DE ANTONIO BANDERAS?

El cantante puertorriqueño Chayanne reveló que tuvo una audición para protagonizar la película “La máscara del Zorro”, junto a Catherine Zeta‑Jones y Anthony Hopkins. El artista venía de haber hacer otros papeles en el cine y parecía ser el indicado para dar vida a “El Zorro”.

Sin embargo, Antonio Banderas se quedó con el papel protagónico y muchos han pensado que, tal vez, ahí habría empezado la distancia entre las estrellas. Chayanne se encargó de romper las leyendas en torno a esas especulaciones y dio los detalles del por qué no pudo interpretar a “El Zorro”, lo que habría significado un gran paso para su carrera como actor.

El cantante de “Dejaría Todo” señaló que hizo la audición de la película, pero hubo un cambio en la producción y se volvió a realizar el casting y, por tiempo, no pudo presentarse otra vez. “Hice el casting para ‘El Zorro’, hubo una muy buena intención cuando hice lo del casting, pero cambiaron de productor, después estaba de gira y ya no pude ir al nuevo casting, me hubiese encantado hacer la película”, señaló.

¿QUÉ DIJO CHAYANNE DEL TRABAJO DE ANTONIO BANDERAS COMO “EL ZORRO”?

Chayanne, además, dejó en claro su opinión con respecto a la interpretación de Antonio Banderas como “El Zorro”. De esta manera, rompió los rumores de que mantenía una pésima relación con el actor español por el recordado personaje cinematográfico.

“Antonio Banderas hizo un estupendo trabajo”, declaró el artista puertorriqueño al recordar lo que pudo haber sido un giro en su trayectoria en el mundo del cine. Así lo comentó en una entrevista con Chente Ydrach, realizada en 2019 pero que ha vuelto a ser tendencia en redes sociales.

¿CHAYANNE VOLVERÁ AL CINE?

El cantante puertorriqueño Chayanne volverá a trabajar en el cine, pero de una forma muy especial para él: prestará su voz para la próxima película “Sing 2: Ven y canta de nuevo”, que se estrena a fines de 2021, una historia animada que ha tenido buenas críticas y recibimiento del público por su historia y los artistas que cantaron en la primera entrega, Lady Gaga, Scarlett Johansson, Tori Kelly, entre otros.