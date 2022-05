A Lucía Méndez siempre se le ha considerado como una de las cantantes y actrices más bellas de México. Recientemente, reveló que en los años 80, Chayanne tocó a su puerta para expresarle sus sentimientos. Después de que fue rechazado, Luis Miguel hizo el mismo intento y salió victorioso.

Con más de 50 años de carrera, la artista tiene una larga lista de celebridades que intentaron conquistarla. Uno de sus papeles más emblemáticos fue en la telenovela estadounidense “Marielena”, donde fue la principal.

En la época en la que ocurrieron los hechos, Lucía había participado en la serie melodramática “Colorina”, la cual causó gran polémica para la sociedad de ese entonces.

Lucía Méndez actuó en la polémica novela "Colorina". (Foto: Televisa)

EL INTENTO DE CHAYANNE

En una entrevista para el programa “Con Permiso”, Lucía Méndez contó que el intérprete de “Torero” y “Un siglo sin ti” quiso ganarse su corazón, pero fue rechazado. En ese momento, ella tenía 30 años, mientras que el puertorriqueño tenía solo 17 años. En retrospectiva, fue una sabia decisión.

Cuenta que ella estaba en su habitación hotel cuando alguien empezó a tocar insistentemente su puerta. Cuando la abrió, era él. Asegura que no sintió una verdadera atracción por el cantante de ahora 53 años, ya que pensaba que se veía demasiado joven.

“Era algo así como mi fan perdido, de verdad, entonces llegó y (me dijo) ‘Lucía’, que no se qué. Dije: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor. Vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé”, recordó la artista entre risas.

SU AVENTURA CON LUIS MIGUEL

Después del intento de un joven Chayanne, tuvo un romance con Luis Miguel. Cuenta que el “Sol de México” llegó poco después con una botella de champagne a su habitación.

“De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20 (...)Tenía el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y (digo) ‘¿qué onda, Micky’?, me dice: ‘Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste’”, comentó

Al igual que hizo con el pretendiente anterior, Lucía le dijo que se vaya a su cuarto, pues eran las dos de la mañana y estaba cansada. Sin embargo, Luis Miguel entró a su habitación y se puso a hablar.

Ingeniosamente, le sirvió una copa de la bebida que había llevado y ella comenzó a tomarla mientras lo escuchaba. Después de unas horas, una mezcla entre el sueño y el alcohol la convenció de aceptar el beso que le dio el joven Micky.

Las situación llegó hasta el final, según revela la protagonista de “Viviana”. Poco después se arrepintió, aunque después de tantos años, lo recuerda como una buena anécdota.