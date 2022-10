Para nadie es un secreto que Chayanne es uno de los baluartes más representativos de la música latina en el mundo. Sus éxitos como ‘Un siglo sin ti’ y ‘Tú te vas’ han logrado acumular varios millones de visualizaciones en las plataformas de streaming. Por ello, resulta inusual que, con tanta fama, el nacido en Puerto Rico haya tenido un largo tiempo sin producir canciones.

Con una treintena de canciones en su carrera musical, el artista Elmer Figueroa Arce –mejor conocido como Chayanne- ha sabido erigir una vasta trayectoria en la industria del entretenimiento. Además de lanzar diversos temas con sonados exponentes del género urbano como Ozuna o Wisin, el intérprete de “Tiempo de Vals” logró vender más de 50 millones de discos vendidos en todo el planeta, dejando la valla muy alta para los demás artistas de Latinoamérica.

Chayanne anuncia nuevo disco y el lanzamiento de su hija como cantante. (Foto: @chayanne).

Por ello, miles de internautas se preguntan porque estuvo un largo tiempo sin producir un éxito muy a su estilo, incluso, muchos se animaron a teorizar de que el músico estaba al borde del retiro por problemas familiares.

Por ello, miles de internautas se preguntan porque estuvo un largo tiempo sin producir un éxito muy a su estilo, incluso, muchos se animaron a teorizar de que el músico estaba al borde del retiro por problemas familiares.

No obstante, el reconocido cantante brindó unas declaraciones donde habló lo que significó darse un largo descanso de los flashes, entrevistas y conciertos durante más de 8 años de inactividad.

Está casado con Marilisa Maronesse, ex Miss Venezuela Latina 1998, con quien tiene dos hijos (Foto: AFP)

“Es donde siento que puedo aportar, es con lo que me he identificado. He sido fiel a eso por ser en lo que puedo crecer”, le dijo el puertorriqueño al medio “Teleshow”. Recordemos que en los meses venideros estrenará un nuevo disco tras su éxito “En todo estaré”, lanzada a mediados del 2014.

Eso sí, hace unos cuantos meses el intérprete “Yo te amo” lanzó dos canciones a modo de adelanto para sus fans. Ambos sencillos fueron “Amor y punto” y “Como tú y yo”.

¿POR QUÉ DEJO DE PRODUCIR MÚSICA?

Tras lanzar su citado álbum en 2014, el cantante manifestó que se vino toda una serie de acontecimientos que terminaron por posponer sus proyectos musicales. Pandemia, conciertos y demás hicieron que el artista de 54 años deje en stand by su disco que será estrenado en unos cuantos meses.