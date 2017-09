Si de eres de los que veía Operación Triunfo allá en el 2002 y después siguió el romance que vivieron dos de sus más famosos concursantes (David Bisbal y Chenoa), seguro recuerdas que en el 2005 la relación terminó y se convirtió en el chisme del momento. No había Facebook ni Twitter para poder comentar con todo el mundo lo que sucedía, así que el interés en los fans y televidentes siempre se mantuvo vivo.



Después de doce años, María Laura Corradini, Chenoa, decidió desempolvar los recuerdos para contar (por fin) lo que pasaba con ella mientras su pareja en ese momento, David Bisbal, anunciaba en una conferencia de prensa televisada desde Caracas que su relación de tres años y medio había terminado. Este relato es parte de su libro ‘Defectos perfectos’, recién publicado y agotado en Amazon.



"Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. 'Pon la tele'. Allí estaba David Bisbal, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", se lee en el libro de Chenoa. Según cuenta en el libro, la pesadilla para la cantante recién empezaba.

"No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Él no estaba con nadie y el teléfono no era de nadie. Volví a marcar. Nada", continúa Chenoa en el relato de su libro ‘Defectos perfectos’. Pero ese no fue el único momento en que David Bisbal no fue considerado. El interprete de Ave María pidió que le mandaran sus cosas.

"Me llamó la hermana de David y me dijo que vendrían de una empresa de transportes a dejar unas cajas para que metiéramos sus cosas dentro. ¡Ah, por cierto… cuidado con los premios! ¡Sus putos premios! Recuerdo a mi madre mirando aquellas cajas que nosotras debíamos montar, toda aquella ropa que nosotras debíamos doblar y todos aquellos premios que debíamos tratar con cuidado. Otra madre lo habría tirado por la ventana sin ningún miramiento. Y que lo recogiera el mismo señor que vino a buscar su coche, pero ella no es así", contó.

Las malas experiencias en el amor las enfrenta todo el mundo alguna vez; sin embargo, los famosos también deben lidiar con los medios, las críticas, los rumores que solo impiden que el estado de ánimo se pueda reconstruir. Chenoa también contó en su libro cuando salió a la calle en pijamas y tuvo que declarar a los medios.

"En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar. Imagino la cara de mi amiga cuando me vio, lacrimógena perdida, ante las cámaras. Vino volando a rescatarme, metió algo de ropa en una bolsa y me llevó a su casa para atiborrarme de valerianas y vino”, escribió Chenoa tras la ruptura mediática que David Bisbal hizo.

En doce años pasan muchas cosas. Chenoa y David Bisbal dejaron de ser amigos (¡cómo no!); poco tiempo después, el español estuvo en una relación de seis años con Elana Tablada; tuvo su única hija; Chenoa continuó con su carrera y también se enamoró; y en noviembre del 2016 cantaron juntos en el concierto 'El Reencuentro' de Operación Triunfo.



En ese concierto, todos estuvieron atentos a los detalles hasta que sucedió lo de la 'cobra'. En Twitter, los usuarios no hacían otra cosa que comentar que David Bisbal había rechazado el beso de Chenoa.



¡Cómo es Bisbal! Yo no le hice la cobra ni a Judas. pic.twitter.com/VJM8lI2sh4 — Dios (@diostuitero) 1 de noviembre de 2016

"Cuando, al terminar de cantar, fui a mi camerino para quitarme los tacones, que me estaban matando, Javián abrió la puerta y me dijo que no leyera Twitter, por lo de la cobra. '¿Qué cobra de qué?' No tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando. Ni yo ni nadie que estuviera allí y hubiera visto la actuación. A partir de ahí, la nube inmensa de comentarios, que me la trae al pairo no, lo siguiente", escribió Chenoa.

