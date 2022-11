El último 28 de noviembre, el mexicano Roberto Gómez Bolaños cumplió 8 años de fallecido. Desde aquella fecha, su viuda, Florinda Meza, ha tratado de mantener su legado más vivo que nunca, revelando datos jamás contados y secretos nunca dichos. Incluso, hace poco, publicó una serie de postales inéditas pertenecientes a una de las leyendas más grandes de toda el habla hispana.

No cabe duda de que Roberto Gómez Bolaños sigue marcando generaciones tras generaciones. Si bien dentro de poco se cumplirá una década de su muerte, su herencia cultural sigue más vigente de nunca. Prueba de ello son las fotos que su Florinda Meza publicó en redes sociales, generando sentimientos encontrados en los millones de seguidores de “El Chavo” y “Chespirito”.

“Ocho años sin mi Rober... sin nuestro Chavo del 8, sin nuestro genio”, publicó Meza junto a un video con fotografías inéditas de “Chespirito”.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza estuvieron casados durante 40 años (Foto: Florinda Meza / Instagram)

A ese post de agradecimiento se le sumó un sentido mensaje de agradecimiento y tristeza por la partida del actor y creador de “La Vecindad”. “Este 28 de noviembre se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Robert. Santo Dios ¡qué pérdida tan grande!”, publicó.

“Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña decía ‘el ocho es hermoso porque son dos bolitas; pero acuestas al ocho es infinito y si lo pones parasitó es el reloj de arena de los números. Ahora no me parece tan festivo ya que al reloj de arena de mi Robert hace ocho años se le acabaron los granitos”, se escucha decir a una sentida Florinda Meza mientras transcurre el video.

Florinda Meza, de 73 años, rememoró algunos pasajes íntimos que vivió como pareja durante más de 40 años, además de mostrar su pasión incondicional hacia el creador “El Chavo del 8″.

La pareja estuvo a cargo de la creación "El Chavo del Ocho" y "Chespirito" (Foto: Florinda Meza / Instagram)

“Sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más”, confesó. “Cada mañana frente a su foto, así como lo hacía antes, le digo ‘buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta ‘buenos días mi dulce amanecer’. Y también como lo hacía antes en vida de él, le decía ‘hoy te amo más que ayer’ y él me contestaba ‘sí, pero yo te amo más que tú a mí’. Entonces, le decía ‘¿qué tal si nos echamos una competencia a ver quién gana?’”, indicó.

Ambos estuvieron durante más de 40 años (Foto: Florinda Meza / Instagram)

Finalmente, la también escritora agradeció a Gómez Bolaños por la vida que compartió junto a él, dejando en claro que siempre pudo aprender de lo mejor de él. “Mi Robert siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto como aprendí de ti, pero, sobre todo, gracias Robert por hacer que mi vida fuera interesante”, expresó.