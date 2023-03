El amor entre Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, y Florinda Meza, ‘Doña Florinda’, duró hasta que el cómico falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México. Estuvieron juntos más de 30 años y, aunque no tuvieron hijos, eso no fue pretexto para su amor floreciera.

Según ha contado Florinda, el actor de El Chavo del 8 estuvo cortejándola muchos años antes, pero ella no lo aceptaba porque estaba casado y tenía seis hijos. Incluso, ella estuvo antes con Carlos Villagrán, ‘Quico’.

Poco se ha conocido de la relación entre las dos mujeres de Gómez Bolaños. Pero en estos días circuló un video de la televisión mexicana, donde aparecen juntas los dos amores del cómico. Así es.

SU PRIMERA GIRA AL EXTERIOR

Corre el año de 1974. Un reportero de Televisa entrevista al elenco de ‘El Chavo del 8′ en el aeropuerto de México. Era la primera gira que hacía Centroamérica, en especial a la Nicaragua del dictador Anastacio Somoza. El programa en esa región arrasaba en sintonía, como después lo haría en Perú.

Roberto presenta a sus compañeros de esta manera: “Mi hermano Horacio (el Godínez de la serie), Florinda Meza, ‘Doña Florinda’, Carlos Villagrán, ‘Quico’, Edgar Vivar, el ‘Señor Barriga, y Ramón Valdez, ‘Don Ramón’. Y también mi esposa y la esposa de mi hermano”, se le escucha decir. Por una razón desconocida, no están Angelinez Fernández, ‘La bruja del 71′, ni María Atonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’.

Llama la atención que Meza aparece en todo momento al lado de Chespirito, mientras los demás se presentan y se apartan. A dos pasos aparece la esposa del cómico, Graciela Fernández, originaria de argentina.

Ambos se casaron cuando ella tenía tan sólo 15 años y él 22. De su matrimonio nacieron sus 6 hijos, Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia.

LA DECLARACIÓN DE AMOR

Solo tres años después Roberto se separaría de ella y declararía su amor a Doña Florinda.

En el video, el cómico dice que el éxito de la serie en el extranjero es que en todos lados hay un Chavo del 9. “El programa se ve en toda Centroamérica, México y Estados Unidos. Pronto estaremos en Ecuador y Colombia”.

Doña Florinda añade que el show que van a presentar es lo que hacen en televisión, pero como teatro. “Habrán dos actos, el primero con el Chavo y el segundo con el Chapulín Colorado’. “Estoy muy nerviosa, no me pude maquillar en la mañana”, dice.

La parte más jocosa la poner el inolvidable Don Ramón. Cuando el reportero le pregunta hasta cuándo harán sus giras, él responde: “hasta lo que diga el chaparrito (mirando a Gómez Bolaños), porque yo le sigo yendo al Necaxa”.

EL AMOR

Florinda Meza ha reconocido que durante cinco años, es decir, desde 1972, Roberto la estuvo cortejando, pero no fue hasta 1977 cuando comenzaron una relación, esto después de que el comediante diera por terminado su matrimonio.

Antes de que ambos empezaran a trabajar juntos, ella conocía a Chespirito por la televisión. Comenzó a trabajar en Televisa y su futuro esposo la recomendó para un programa.

“Él me vio a mí, despeinada, sin maquillaje. Un día llega Sergio Peña y le dice: ‘Fíjate que estoy preparando un programa ¿Qué actriz me recomiendas?’. Estaba viendo Roberto un monitor y le dice: ‘Esa’, él me recomendó sin conocerme”.

Después de eso, Florinda Meza detalló que acudió a una lectura de un guión cuando le preguntaron a Chespirito por la chica que había recomendado , el comediante la señaló.

“Un día me invitan al programa de Chespirito, fui a la lectura y no empezábamos y le dicen: ‘¿Dónde está la chica que dijiste que iba a venir?’ y él dice que ahí estaba. Yo estaba arregladita”.

LE LLEVABA 20 AÑOS

Ella dice que en un principio no se sentía atraída por el cómico, pues además le llevaba 20 años.

“No me gustaba y pasaron muchos años, él me cortejó mucho, pero yo sabía y porque lo veía que él andaba con muchas. Además que estaba casado y que era mi jefe”.

“Cuando yo tenía un novio, donde la relación se volvió muy formal y él vio que estaba en riesgo de que se le fuera la oportunidad, asedió en su cortejo llevándome una flor a donde fuera, fuera sábado o domingo aun siendo casado. Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas, muy pesadas, una esposa y seis hijos. Entonces era mi jefe y eso no se debe hacer, pero no con tu jefe y te quedas sin el hombre y sin la chamba”.

“De pronto en ese asedio en una gira, bailamos mucho, lo tenía muy cerca, me decía cosas bonitas y decía que se sentía muy mal porque su es posa era una gran mujer, pero que había empezado a haber un distanciamiento. Yo lo regañaba mucho por andar con todas y le hablaba de su mujer y de sus hijas, yo lo sermoneaba”.

Finalmente, señaló que le aclaró al productor que no quería ser una más de sus conquistas. Fue así que en 1977 se reveló que ambos habían iniciado una relación y fue hasta el 2004 cuando la pareja contrajo matrimonio.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly lapida a Tony Rosado por insultar a ‘La Uchulú'. Video: ATV