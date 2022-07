Bien dicen que ser padre o madre es la única profesión en la que primero te entregan el título y luego aprendes a ejercerla. Ese pensamiento bien cabría en las reflexiones que hoy en día realiza la “Chiquibaby”, quien desde hace 11 meses ha visto como un ser que nació de ella -y a quien llamaron Capriblu- le ha revolucionado por completo la vida. La conductora de “Hoy día” cuenta cómo se viene adaptando a su nueva profesión: ser madre para toda la vida.

Stephanie Himonidis Sedano es el nombre real de la conductora y reportera de Telemundo, quien desde fines de agosto del 2021 se convirtió en madre de familia, labor a la que todavía viene acostumbrándose y considera “un reto” diario.

No obstante, la mujer de prensa tapatía de 41 años no está sola, pues comparte esa hermosa misión junto a su esposo y padre de la nena, Gerardo López. Precisamente ambos progenitores andan contando los días para el primer añito de Capriblu, que será el 23 de agosto próximo.

En "Hoy día" junto a la actriz de Hollywood, Eiza González, y su compañera de program, Adamari López (Foto: Stephanie Himonidis / Instagram)

“CHIQUIBABY” ASEGURA QUE INTENTA NO PERDER SU ESENCIA A PESAR DE SER MADRE

Sin embargo, mientras esa fecha tan especial llega viven el día a día al máximo, y es que su bebé así se lo demanda. “Chiquibaby” cuenta que su rutina de trabajadora soltera se ha visto alterada completamente, pero eso no quiere decir que renuncie a ella.

“Una de las cosas que la gente no sabe, es que cuando eres una mujer profesionista y te conviertes en mamá es muy difícil que dejes todo a un lado por tus hijos a pesar de que es lo máximo en la vida. Es importante que no dejes de ser tú y mi trabajo me ayuda en eso, a tener mi esencia. Se me complica mi rutina más, pero lo sigo haciendo”, expresó Stephanie en diálogo con la revista People en español.

Aún así, su hija es su nueva prioridad, por lo que considera una mamá a tiempo completo: “Me levanto, voy a la televisora, estoy con Capri, me meto en el estudio a hacer mi programa, se va la señora que me ayuda a cuidarla y soy mamá full time. Si su papá está con ella, (por ejemplo, si) se la lleva al parque, yo aprovecho para hacer algo rapidito. A partir de las dos de la tarde hasta las siete de la noche soy mamá de Capriblu”.

El próximo mes de agosto su niña cumplirá un añito (Foto: Arevalo's photography & studios)

“CHIQUIBABY” ASEGURA QUE SER MADRE ES UN RETO DIARIO

“¿Qué es lo más complicado de ser madre?”, le consultan a “Chiquibaby” y ella responde con la naturalidad y franqueza que le caracteriza. “Lo más complicado... todos los días es (un) reto, mis repestos para la mamás que tienen muchos hijos”, confiesa.

“Para mí, el sueño es esencial, siempre dormía mucho. Me dormía a las 8 de la noche y me despertaba a las 4 de la mañana y ahora tengo ocho meses que mi sueño no es el mismo y me dicen que eso no va a cambiar. Si no duermo, no rindo igual, pero para eso mi esposo me ha ayudado mucho”, agrega.

“CHIQUIBABY” YA TIENE LISTO LOS CONSEJOS PARA CAPRIBLU

Si bien aún Capriblu es una bebé, Himonidis ya se proyecta a cómo la aleccionará en un futuro, a medida que se vaya haciendo niña, adolescente y mujer.

“Hay varios consejos que me gustaría que mi hija tomara de mí y uno de ellos es que sea auténtica, que esté orgullosa de ser quien es, no importando cómo se vea y que le saque provecho a esas cualidades que tiene que la hacen única. Que le saque provecho a esas cualidades”, reflexionó la conductora de TV.

Por último, la celebs de México afirmó que le replicará el consejo que su padre le dio a ella de pequeña: “Quiero inculcarle el ser una mujer fuerte y muy valiente y que sea una mujer trabajadora, que le eche ganas que fue el consejo que me dio mi papá. No importa a lo que te dediques, pero que seas la mejor en tu área”.