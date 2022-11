Quienes creían que “Chiquibaby” iba a estar hecha un mar de llantos tras ser despedida de Telemundo se equivocaron. Y es que la reportera mexicana disfrutó el día del Thanksgiving junto a su querida princesa Capri. ¿Estuvo sola? Descúbrelo aquí.

Mientras Gerardo López, esposo y compañero de vida de “Chiquibaby”, se encuentra disfrutando el mundial de Qatar 2022, la periodista de espectáculos no tuvo mejor idea que compartirnos su cena de “Acción de Gracias” junto a la bella Adamari López.

Stephanie Himonidis con el actor Fernando Colunga en el set de "Hoy Día" (Foto: Stephanie Himonidis / Instagram)

A través de su sitio en radio, el público y sus miles de seguidores se deleitaron con varias imágenes de la comunicadora junto a su pequeña, pero no solo eso, pues también habló largo y tendido sobre el actual momento que ha venido atravesando tras su salida de la casa televisora de Telemundo.

“Estoy muy agradecida por tenerla a ella y por ser una luz en mi vida”, añadió Stephanie junto a su hija, quien se encontraba en su lugar de trabajo.

La mexicana de 41 años también tocó los temas de su vida profesional, dejando en claro que, lejos de sumergirse en la pena de su salida, se puso a reflexionar con demasiada sinceridad ante sus seguidores.

“Estoy agradecida por la oportunidad que me da la vida de reinventarme y la lección que me está dando en este momento que a lo mejor ahora no sé cuál es pero sé que la voy a entender en algún momento. Estoy agradecida porque tengo vida, tengo salud y puedo seguir haciendo lo que me gusta bajo mis términos y mis decisiones”, puntualizó la nacida en Guadalajara.

Eso sí, y al acabar la transmisión radiofónica, la comunicadora agradeció a todos los presentes de su show de radio, además de los compañeros y colegas que le permiten seguir desarrollándose como profesional de comunicaciones.