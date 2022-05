Chiquis Rivera, famosa compositora e hija de la cantante Jenni Rivera, dio a conocer algunos pasajes de su vida que atravesó tras su divorcio con Lorenzo Méndez, entre los que destacan los actos de violencia y conductas agresivas por parte de su exmarido. Acá te lo contamos.

La intérprete de “Paloma Blanca” habló larga y tendida sobre lo difícil que fue la convivencia con Méndez, añadiendo que siempre padeció violencia física y emocional por parte de su exesposo.

CRISIS TRAS EL MATRIMONIO

De acuerdo al medio Ventaneando, Chiquis Rivera confesó que el silencio que guardaba entorno a los problemas conyugales fue debido a una fuerte etapa depresiva que padeció durante su relación, la cual le evitaba realizar sus actividades con total normalidad.

“Me separé durante la pandemia, yo creo que todos sufrimos parejito durante ese tiempo, y pues yo estaba pasando una separación y sí me entró una depre fuerte”, aseveró la cantautora de origen californiano.

En ese sentido, dijo que la depresión la mantuvo en cama durante gran parte del 2019, hasta el punto de obligarla a comer raciones de más y obstaculizar sus actividades diarias como maquillarse o vestirse.

“No quería levantarme de la cama, en lugar de no comer comí de más, así que subí peso de más, yo siempre he sufrido de eso también, del peso, no me quería ni peinar ni maquillar, estaba sola”, contó al citado portal de espectáculos.

Es más, durante parte de la entrevista sostuvo que transcurrían días enteros llorando y lamentando su situación, motivo por lo que solicitó ayuda profesional y tratamientos psicológicos que perduran hasta hoy.

“No podía ni bañarme y dije: ‘Algo está pasando’ y busqué la terapia, me ayudó muchísimo. Desde los 12 años he tomado terapia, lo hago un tiempo y luego descanso y ahorita una vez a la semana, una vez al mes, me ayuda mucho a desahogarme, en este medio puede ser un poco difícil, yo creo que todos me pueden entender”, manifestó la mayor de las hijas de Jenni Rivera.

No obstante, la popular “Chiquis” también detalla que hubo momentos “bonitos” durante su relación con Méndez, en los que se sintió querida y amada.

Relación tormentosa

De acuerdo a lo expuesto en su libro “Invencible”, Rivera sostuvo que ya no quería estar comprometida con Méndez antes de contraer nupcias , ya que logró percibir cierta inseguirdad por parte de su prometido.

Y aunque finalmente se casaron aquel 29 de junio de 2019, mismo día que empezaron sus ataques de ansiedad con Lorenzo, la cantante señaló que aceptó unirse en sagrado matrimonio debido a la fuerte suma de dinero que habían invertido en los preparativos de su boda.

Janney puntualizó que tras oficializarse como marido y mujer, los problemas maritales comenzaron a iniciarse y volverse rutinarios, teniendo en cuenta los problemas de adicción que atravesaba Lorenzo y la manera en que le mentía sobre un supuesto tratamiento para afrontar dicho mal.

“Eso (las adicciones) causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (…) Si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”, sostuvo en una charla con el medio People en Español.

Sin acuerdo de divorcio

Hasta la fecha, el también cantante Lorenzo Méndez no ha puesto su rúbrica en los papeles de separación, proceso judicial que inició Chiquis en el año 2020.