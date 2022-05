Seguirá en reposo. La popular Chiquis Rivera, hija de “La Gran Señora”, manifestó mediante sus redes sociales la cancelación de sus próximos eventos a causa de una enfermedad. ¿De qué se trata?

En ese mismo comunicado, la artista expresó que ha tenido que guardar absoluto reposo debido a que fue diagnosticada con laringitis aguda, padecimiento que dificulta el canto y otras actividades vinculadas con la voz.

Así comunicaba su estado de salud a sus fanáticos. (Foto: Chiquis Rivera/Instagram)

Y es que durante los últimos días, la cantante mexicana se encontraba en una gira promocionando su último álbum titulado “Abeja Reina”.

No obstante, debido a sus complicaciones de salud, comunicó que se sometió a una prueba molecular de COVID, la cual dio negativa para alegría de ella y todos sus allegados.

Lastimosamente, reveló que su ánimo y estado de salud no eran los más óptimos, motivo por el cual no pudo brindar su concierto ésta noche en El Paso, Texas.

“Se me parte el corazón en dos tener que hacer esto porque sería la primera vez. Desafortunadamente tengo casi tres días en cama con una gripe mas terca que yo. Gracias a Dios salí negativa en mi prueba de covid, pero aún no me siento al 100% para dar mi show en El Paso está noche”, sostuvo la intérprete de “Vas a volver”.

UNA FECHA PENDIENTE

Asimismo, indicó que la fecha pactada del concierto será reprogramada. Eso sí, la “Chiquis” no pudo evitar caer en lamentaciones debido a la falta ante su querido público y volvió a reiterar las disculpas del caso.

“Ustedes saben cómo soy, si voy hacer algo lo quiero hacer bien y dar lo mejor de mí, así que estamos haciendo lo posible de mover la fecha. Los mantengo informados cuando tenga la nueva. Les pido una disculpa a todos los que hicieron planes de estar ahí hoy. Me duele mucho no poder estar con ustedes. I promise to make it up to you all (Prometo compensarlos a todos) Los amo”, puntualizó en sus redes sociales.