El separarse o divorciarse siempre será complicado para quien lo sufra, pues es aceptar que ha fracasado en el aspecto amoroso de su vida. Ese mismo pensamiento tiene Lorenzo Méndez, el cantante de música regional mexicana y ahora exesposo de Chiquis Rivera; por eso mismo, hay detalles de su separación que aún le duelen, como por ejemplo la forma en que se enteró de que legalmente ya no eran esposos.

El otrora vocalista de La Banda El Limón habló en los últimos días con varios programas de espectáculo. Allí contó sus impresiones luego de divorciarse de la hija de la recordada Jenni Rivera y reveló detalles de cómo se enteró que oficialmente ya era divorciado, por segunda vez.

En diálogo con el programa “El Gordo y la Flaca”, Lorenzo Méndez abrió su corazón y señaló que esta experiencia le va a servir de mucho para lo que venga en adelante. No obstante, sí hay algo que le molestó y le sigue molestando.

Una foto del recuerdo de la ahora expareja (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

LORENZO MÉNDEZ SE ENTERÓ DE SU DIVORCIO CON CHIQUIS RIVERA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En la charla con el mismo programa, que pertenece a la cadena Univision, el cantautor natural de California desveló que se enteró de la legalización de su divorcio -el pasado 6 de junio- a través de ellos. Un hecho por demás incómodo para él.

“Un divorcio no se lo deseo a nadie, es algo muy fuerte, y más si es algo público, más fuerte… Yo me di cuenta que estaba divorciado por medio de ustedes. Estoy contento, estoy en una buena etapa de mi vida”, expresó Lorenzo Méndez.

El celebs en otro momento bromeó con su divorcio “Soy víctima del divorcio… Estoy feliz, soy una persona que vivo y dejo vivir como debe ser”, recordando que es la segunda vez que pasa por este proceso. Antes fue con la madre de sus dos hijas.

LORENZO MÉNDEZ NEGÓ HABER MALTRADO A CHIQUIS RIVERA MIENTRAS FUERO ESPOSOSOS

Precisamente, el estadounidense mencionó a sus hijas para jurar por ellas que jamás maltrató a Chiquis Rivera. “Por mis dos hijas que nunca he tocado a ninguna de mis parejas, siempre hay dos historias que contar, pero no lo voy a ocultar a mí si me ponían mis buenos trancazos”, expresó ahora a Hoy, el matutino de Televisa en México.

De igual forma, desmintió la versión de su actual exesposa en la que aseguraba que este se demoró en la firma y entrega de documentos para divorciarse porque le estaba solicitando una pensión a ella. “No ocupo relacionar mi vida sentimental con el dinero, la gente que me conoce sabe como soy”, agregó.

Vale poner en contexto que la pareja se había casado en junio del 2019 pero para setiembre de 2020 ya se había separado; sin embargo, no fue sino hasta junio de 2022 que pudieron legalizar su divorcio.