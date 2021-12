El actor Chris Noth, conocido en el mundo por encarnar a Mr. Big en la serie “Sex and the City”, no volverá a participar en futuros episodios de “The Equalizer”, producción protagonizada por Queen Latifah y que tiene dos temporadas.

“Chris Noth ya no filmará episodios adicionales de ‘El Equalizador’, con efecto inmediato“, dijeron CBS y Universal Television en un comunicado difundido el día lunes 20 de diciembre.

El actor solo aparecerá en un episodio más de la serie “The Equalizer” y que ya se había grabado.

Chris Noth rechaza las acusaciones de abuso sexual de dos mujeres

Chris Noth fue acusado de abuso sexual por dos mujeres con las que, según ha señalado el actor estadounidense en un comunicado, tuvo “encuentros consentidos”.

Según publica el medio especializado The Hollywood Reporter (THR), las dos mujeres, de 40 y 31 años, alegan haber sido asaltadas sexualmente por Noth en 2004 y 2015, respectivamente.

Una de ellas es una periodista que contactó con THR el pasado mes de agosto y la otra trabaja para la industria del entretenimiento y dio a conocer su caso cuando supo que Noth volvería a aparecer en la continuación de la serie, recién estrenada en HBO.

La periodista asegura que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 22 años y trabajaba en Los Ángeles. Tras conocer al actor, fue a su apartamento a devolverle un libro que le había prestado y allí Noth la violó, según su relato.

La segunda mujer tenía 25 años y el actor 60 (ahora tiene 67 años) cuando se conocieron. Salieron a cenar y luego fueron al apartamento de Noth, donde la violó. Al día siguiente recibió un mensaje de voz del actor: “Espero que no te tomarás lo de anoche de forma errónea”.

