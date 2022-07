El peruano Christian Meier tuvo una entrevista en la que habló de todo: desde su reciente participación en la serie “Ana” hasta sus próximos proyectos en el mundo actoral. No obstante, el actor que reside en Los Ángeles confesó que su etapa en las telenovelas ha concluido.

Con casi diez años alejado de los sets de melodramas, el galán Christian Meier sigue despertando pasiones entre su fanaticada latina, ya que no solamente es modelo de muchas marcas y empresas, sino también apareció en incontables proyectos de pantalla grande.

De hecho, una de las participaciones más recordadas de Meier en su vida es en la que apareció en La Tormenta y Doña Bárbara, en donde dio vida a “Santos Luzardo” hace ya unos cuantos años.

“Llevo 3 años de tener una vida que no recordaba pero que añoraba bastante”, indicó Christian en febrero pasado, haciendo referencia a su gran pasión: la actuación.

NO ACTUARÁ MÁS EN NOVELAS

En una entrevista realizada hace días para el medio “People en Español”, la celebridad peruana indicó que no regresará a trabajar en telenovelas nunca más, ya que su vasta trayectoria en telenovelas de aproximadamente 20 novelas han sido más que suficiente en su vida artística.

“Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años”, indicó.

En esa línea, el artista nacido en Lima también opinó sobre la forma en que se producen y realizan las telenovelas en la actualidad, algo que a su parecer no ha evolucionado en estos últimos años.