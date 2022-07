Han pasado casi cinco meses desde que Belinda y Christian Nodal hicieran oficial su separación, y pareciese que el exponente de la música regional mexicana ya encontró un nuevo amor. Los rumores de que Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu viven un romance en serio siguen cobrando fuerza. Más aún luego de que un testigo accidental revelase qué hicieron ambos artistas durante su visita a Antigua, una ciudad Guatemala.

Una vez que terminó su noviazgo con Belinda, con quien tenía ya planes de matrimonio -le había pedido la mano-, al intérprete de “Adiós, amor” se le había visto con un par de mujeres y más de un seguidor creyó que era una nueva novia, pero esto finalmente no fue así.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, al cantautor de rancheras, natural de Sonora, se le ha visto en más de una ocasión cerca a la cantante sudamericana de trap y hip hop.

La argentina de 28 años no ha negado ni confirmado su relación con Nodal (Foto: Cazzu / Instagam)

CHRISTIAN NODAL Y CAZZU CADA DÍA SE MUESTRAN MÁS JUNTOS

La primera imagen de Christian Nodal y Cazzu juntos fue a inicios de junio pasado, cuando los artistas fueron captados disfrutando de un cono de helado y caminando de la mano por las calles de Antigua, en Guatemala.

A partir de ese momento, el público empezó a hablar de un posible noviazgo, rumores que se han ido acrecentando pues se ha visto a Nodal tras bastidores en los conciertos de Cazzu y viceversa.

Incluso se les ha visto dándose cariños y besándose frecuentemente, y hasta se filtró un video en donde al parecer el cantante de “Probablemente” le dice: “Te amo”, a la rioplatense.

EL BESO QUE CONFIRMA SU RELACIÓN #Nodal y #Cazzu fueron captados besándose este fin de semana en un concierto del artista en Bolivia.



¿Qué piensan de esta nueva relación?#nodal #cazzu #beso #tendencia #VideoViral pic.twitter.com/Q6ETCM6cIi — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) June 21, 2022

CHRISTIAN NODAL Y CAZZU ESTUVIERON EN UNA IGLESIA DE GUATEMALA

Ahora bien, a estas señales hay que agregar una reciente publicación en Instagram de un sacerdote de Antigua, Guatamela, quien tuvo la oportunidad de conversar con la pareja durante su estancia en esa ciudad.

Luis Castillo es el nombre del cura, quien se tomó una foto con ambos artistas en el Convento La Merced, ubicado en las inmediaciones de la turística localidad, y la subió a sus redes sociales, pero luego al ver todo el revuelo que generó decidió retirarla.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, había escrito el sacerdote, quien es conocido en el lugar como Padre Choco.

Tras estas declaraciones, en redes sociales su fanáticos más fieles han tomado esas palabras de Nodal como un deseo verdadero de querer llegar al altar con la persona que tiene al lado ahora; o sea, Cazzu. No obstante, otros seguidores cuestionan ese pensamiento y consideran que es mala idea pensar en matrimonio con tan poquísimo tiempo de relación.