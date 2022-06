No es un secreto que la relación que hubo entre Chistian Nodal y Belinda fue una de las más mediáticas de todo México. Tras haber planeado viajes, colaboraciones y hasta la llamada a la cigüeña, ambos artistas anunciaron el fin de su romance en febrero pesado. No obstante, el intérprete de “Botella tras botella” no se había tocado el tema de su falta de inestabilidad emocional, hasta ahora. Entérate más aquí.

Fueron tres años en los que Nodal y Belinda acapararon portadas y lograron ser tendencia en redes sociales. Y aunque hasta la fecha todavía hay rumores de una eventual reconciliación por parte de sus seguidores, ambos han negado rotundamente esa posibilidad.

Eso sí, el cantante mexicano pudo reconocer al fin el motivo de por qué sus relaciones amorosas no son estables y duraderas. Obviamente, no se trata solo de la actriz española Belinda, sino también el comportamiento que tuvo el artista con sus otras ex novias.

Christian Nodal cubrió los últimos tatuajes en honor a Belinda (Foto: Christian Nodal / Instagram)

“Con mis novias me he equivocado muchas veces”, indicó el cantante para la entrevista realizada con Mara Patricia Castañeda.

EXPOSICIÓN PÚBLICA

Al respecto, el cantautor de “Ya no somos ni seremos” considera que la exposición mediática termina por gastar la química y la relación que ha tenido a lo largo de su vida, siendo esto uno de los motivos por el cual no logra establecerse y sentar cabeza de una vez por todas.

“Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo”, indicó Nodal.

En ese sentido, el internacional de apenas 23 primaveras señaló que uno de los principales requisitos que debe tener su pareja ideal es la edad, la cual no debe ser muy distante. ¿Acaso fue una indirecta para Belinda?

También agregó que debe saber reconocer su carrera como cantante, la cual cada vez va en constante ascenso.

¿ROMANCE A LA VISTA?

Si bien no oficializó a otra novia desde que rompió palitos con la española Belinda, Nodal fue captado recientemente en Guatemala junto a Cazzu, otrora colega del género rap proveniente de Argentina.

La argentina Cazzu fue visto junto a Christian Nodal en los premios de Barcelona (Foto:ALEXANDER TAMARGO/WIREIMAGE; GREG DOHERTY/GETTY IMAGES)

A día de hoy ninguno ha confirmado un romance o posibles salidas para onocerse. Eso sí, el autor de “Limón con sal” publicó en sus redes sociales su acompañamiento al festival Primavera Sound junto a la argentina de 28 años el pasado jueves en Barcelona, España.