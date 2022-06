Ya hicieron las paces y así lo declaró públicamente Christian Nodal. No obstante, la pelea del exponente de la música regional mexicana con J Balvin continúa siendo comentada por fanáticos del azteca en las redes sociales. Fue así que un internauta tuvo la peculiar y rítmica idea de componer un canción para “defender” al cantautor caborquense y “vengarlo” ante el reggaetonero colombiano. La lírica rápidamente se hizo viral.

El artista mexicano se ha convertido en tendencia en las últimas semanas no por su performance en el escenario, sino por sus peleas en redes sociales. Primero fueron sus entredichos con la mamá de su exnovia Belinda y luego el intercambio de puyas con J Balvin.

En este segundo “round”, Christian Nodal fue bromeado por el intérprete de “Mi gente” con el nuevo look que tiene que ahora: el cabello rubio, como lo lleva el sudamericano. “Encuentra las diferencias (entre el look de ambos)”, escribió en una historia de Instagram de forma burlona. El cantante de “Botella tras botella” no aceptó la broma y lo encaró.

El cantante con el look rubio, similar al de J Balvin (Foto: Eleazar Escobar / El Imparcial)

LA PELEA ENTRE CHRISTIAN NODAL Y J BALVIN

El cantautor mexicano le respondió que la diferencia entre ambos era que él sí sabía cantar sin ayuda de playback o cualquier otro dispositivo de ayuda, además de que puede componer solo sus canciones.

Ante tan dura respuesta, el colombiano aseguró que su primer comentario era una broma pero al mismo tiempo volver a burlarse del exnovio de Belinda. “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”, escribió el reggaetonero.

“Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo voy a la cabina para grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche o mañana temprano para este compa que no ha aprendido… Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, respondió nuevamente Nodal.

Un par de días después, el cantante de “Ya no somos ni seremos” lanzó en sus redes sociales la canción “Girasol”, que tiene rimas y prosas dedicadas a J Balvin. Sin embargo, horas después y tras charlar de forma privada con el oriundo de Medellín, el otrora amor de Belinda indicó públicamente que se arrepentía de haber escrito esa canción dedicada a su colega.

Primero lo hizo en un concierto que ofreció en Sonora y horas más tarde en sus redes sociales, donde la lluvia de críticas por su accionar no cesaron. Ante ello, Nodal pidió a todos -internautas y medios de comunicación- que sean más comprensivos y empáticos con el momento que vive, luego de la ruptura con la mujer que iba a ser su esposa. Aceptaba que había reaccionado mal con J Balvin pero también pedía a la gente que no se olvide que es humano.

FANÁTICO DE CHRISTIAN NODAL LE DEDICA UN RAP A J BALVIN PARA “VENGARLO”

Si bien el hecho pasó hace ya varios días, los fanáticos en las redes sociales siguen comentando el hecho y más aún luego de que un usuario de TikTok llamado Héctor del Norte compusiese un canción de rap para defender a Christian Nodal y criticar a J Balvin.

El tiktoker, dentro de sus rimas, le recuerda al reggaetonero colombiano que hizo mal en mencionar a Belinda en su pleito con Nodal, además le rememoró la canción que le dedicó también Residente. “Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme”, parafrasea parte de la canción que creó “hectordelnortemusic”.