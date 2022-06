Christian Nodal se ha visto envuelto en una nueva polémica en redes sociales. Esta vez con el reggaetonero de J Balvin, quien lo etiquetó en Instagram por su nuevo look, que es parecido al del colombiano. El intérprete de “Botella tras botella” no tomó a bien la comparación que hizo el sudamericano y le respondió diciendo que él sí tenía talento para cantar. Pero ahí no quedó la cosa: prometió sacar una canción al estilo de Residente para dedicárselo al reggaetonero... y lo cumplió.

Christian Nodal continúa de polémica en polémica en las redes. El artista mexicano protagonizó hace poco una pelea con la mamá de Belinda, su exnovia, y ahora se ve enfrascado en otra con el reggaetonero colombiano J Balvin, quien fue el que “prendió la mecha”.

El cantante de “Mi gente” compartió una foto de él con su look habitual, con el cabello amarillo, y otra de Christian Nodal con una apariencia bastante símil y puso la leyenda: “Encuentra las diferencias”, junto a un emoji de risa y una etiqueta a Nodal. La respuesta del exponente de la música popular azteca no se hizo esperar.

El cantante en la víspera al concierto que ofreció el viernes 3 de junio en Hermosillo, Sonora (Foto: Eleazar Escobar / El Imparcial)

CHRISTIAN NODAL LE DIJO A J BALVIN QUE ÉL SÍ TIENE TALENTO Y LE DEDICA CANCIÓN

“Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, le respondió Nodal. La réplica de J Balvin fue una aparente disculpa, diciendo que todo era una broma pero terminó señalando que “sobre la foto anterior” lo hizo “sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”. Una clara referencia a su fallida relación con Belinda, la actriz y cantante hispano-mexicana.

“Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo voy a la cabina para grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche o mañana temprano para este compa que no ha aprendido… Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, respondió nuevamente Nodal.

La canción demoró un poco más de lo previsto pero este viernes 3 de junio publicó en sus redes sociales, la canción “Girasol”, un tema con música en rap que tiene varios versos dedicados a J Balvin, hecho que ha sido muy comentado por los usuarios en Internet.

CHRISTIAN NODAL SE ARREPIENTE DE COMPONERLE CANCIÓN A J BALVIN

No obstante, hora después, y en un concierto ofrecido en Hermosillo, Sonora, ese mismo viernes, Christian Nodal explicó a su público que se arrepentía de haber creado esa canción y que ya había solucionado el impase con J Balvin.

“Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pend***, yo la he cag*** muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”, expresó el cantante de 23 años en pleno concierto.