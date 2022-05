Los dardos que se enviaron hace unos días vía redes sociales la mamá de Belinda y Christian Nodal siguen generando revuelo en el espectáculo mexicano. Las críticas y calificativos de Belinda Schüll al intérprete de “Ya no somos ni seremos” ocasionaron la reacción del músico regional mexicano, quien expuso una conversación en la que supuestamente su exnovia le pide dinero. El hecho, como era de esperarse, ha sido comentado por varias personalidades del espectáculo, y ahora fue el turno de Daniel Bisogno.

Una publicación que tenía como fin celebrar la vuelta de Belinda a los escenarios musicales dio pie a otras llenas de pullas en Instagram y Twitter. Belinda Schüll, progenitora de la cantante y actriz española naturalizada mexicana, le dedicó un post a su hija en Instagram por su presentación en Barcelona. No obstante, el comentario de una seguidora fue la chispa que encendió las llamas.

Una fanática de Belinda comentó el post de su mamá y le dijo que no permita que retome que su relación con Christian Nodal, a quien adjetivó de “naco”. La mamá de la cantante de “El baile del sapito” respondió al comentario con unos emojis de aplausos, dando a entender que estaba de acuerdo con lo expuesto por la internauta.

Horas más tarde, la mamá de Belinda publicó otro post -también en Instagram- en el que aseguraba que existen personas que quieren colgarse de los éxitos y logros de otros cuando ni siquiera han estado apoyándolos desde el inicio. Ambas indirectas llegaron a ojos de Nodal, que usó su cuenta de Twitter para hacer su descargo. Ahí señaló que Belinda Schüll se dedicó siempre a sacar provecho del éxito de su hija y además aseguró que cuando él se cansó de dar, la relación con Belinda se terminó.

Estos comentarios fueron acompañados de una captura de pantalla en la que se ve una conversación entre él y Belinda, en donde la artista le pide dinero para irse al dentista, dando a entender que quien se aprovechaba de los éxitos ajenos era Belinda y no él.

El cantante le respondió así a la mamá de Belinda (Foto: Christian Nodal / Twitter)

¿QUÉ DIJO DANIEL BISOGNO SOBRE LA PUBLICACIÓN DE CHRISTIAN NODAL?

En el programa ”Ventaneando”, Daniel Bisogno expresó su punto de vista y fue duro con Christian Nodal, de quien dijo: “Vulgar, nauseabundo, asqueroso, así calificó yo el mensaje que pone Nodal a Belinda y familia. Me parece terrible”.

“Yo tengo dos teorías no puedo creer lo que estamos leyendo, porque primero Nodal le da un anillo a Belinda de no sé cuántos millones de dólares, en qué cabeza cabe que pudiera haber si quiera una discusión porque te están pidiendo arreglar los dientes, que cuánto te puede costar…. Una cantidad exagerada 100 mil pesos. No es un tema a discutir para las fortunas que supuestamente gana Nodal. O este mensaje no es de Belinda, o es armado o estamos viendo a una persona sumamente baja”, se explayó.





“CHRISTIAN NODAL QUERÍA MANTENER A BELINDA”, SEGÚN DANIEL BISOGNO

Incluso, el presentador se animó a presumir que Christian Nodal le ofreció a Belinda “mantenerla” a cambio de que no trabajase y parase siempre a su lado. “Yo considero que cuando empieza a andar con Belinda en este papel de macho, le dice: ‘No trabajes, qué quieres, te lo doy’”, exteriorizó.

Por su parte, su compañera de conducción, Pati Chapoy, indicó que era “muy bajo, muy bajo… (el comportamiento del cantante de música de regional mexicana)”, comentó.