La filtración de los mensajes entre Christian Nodal y Belinda realizado por el mismo cantautor mexicano sigue generando comentarios en la farándula. A la andanada de críticas por considerarlo una bajeza, se suma ahora a una posible implicación legal para el intérprete de “De los besos que te di”. En el programa “Ventaneando” consultaron a un abogado por las leyes que habría infringido el exnovio de la actriz española naturalizada mexicana.

Las indirectas de Belinda Schüll, la madre de su expareja, en las que señalaba que hay personas en el mundo que están habituadas a querer disfrutar de los éxitos ajenos sin siquiera haberse preocupado por esa persona. Christian Nodal sintió el “golpe” y en su cuenta de Twitter le respondió a la señora, acusándola de haber sido ella quien realmente se aprovechó de los logros de su hija y que él nunca tuvo un interés económico para estar con la intérprete de “La niña de la escuela”.

Pero ahí no quedó su respuesta: el cantante de “Probablemente” adjuntó una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con Belinda en la que deja en evidencia que es ella quien le pedía dinero, en ese caso en particular para arreglarse los dientes.

Belinda radica ahora en España y Nodal en Estado Unidos (Foto: People en Español / Instagram)

¿CHRISTIAN NODAL PODRÍA IR A LA CÁRCEL POR FILTRAR MENSAJES DE CONVERSACIÓN CON BELINDA?

En el programa vespertino de TV Azteca, “Ventaneando”, los conductores consultaron a un especialista en la materia. El abogado Gustavo Herrera se encargó de aclarar las posibles implicancias legales que tendría Christian Nodal.

Si bien aseveró que en el caso de la filtración de los mensajes no se podría aplicar la Ley Olimpia, pues no hay nada relacionado con el carácter sexual, la violación a la privacidad si estaría involucrada, ya que Nodal habría difundido el chat sin el consentimiento de Belinda. Además de que con este se buscó afectar la imagen de la cantante.

“Si realmente afectan y perjudican el honor, la reputación, vida privada, intimidad de alguna de las partes involucradas entonces sí podríamos hablar de un hecho ilícito civil, de un daño moral”, comentó Herrera. En este sentido, el letrado refirió que el delito se da por la falta de consentimiento de la cantante. Y es que según el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, la revelación de secretos se castiga hasta con 12 años de prisión.

“Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”, reseña el artículo mencionado.

El cantante le respondió a la mamá de Belinda y a todos quienes lo cuestionan (Foto: Christian Nodal / Twitter)

¿AHORA CHRISTIAN NODAL LLAMÓ “ESTAFADORA” A BELINDA?

A raíz de la lluvia de cuestionamientos a su accionar, Christian Nodal realizó un en vivo desde su cuenta de Instagram en donde aclaró que no fue ofensivo con Belinda o la familia de ella y que tampoco es que esté realizando algún tipo de violencia contra la mujer.

“Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira. No usen el feminismo para esas cosas, una cosa es ser estafadora y otra es cosa son cosas como esas, usen el feminismo bien, con justicia. Respeten a una mujer, tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan”, señaló el artista. Lo de estafadora causó intriga entre sus seguidores quiénes intentaron averiguar si se refería a Belinda o a su progenitora.