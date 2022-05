Christian Nodal sumó otro escándalo a su carrera a pesar de su corta edad. Además del mensaje filtrado en contra de su ex pareja Belinda y su madre, un inédito fragmento audiovisual ha comenzado a viralizarse por todas las redes sociales. ¿De qué se trata?

En el citado corto audiovisual podemos observar a Nodal, de 23 años, usando los premios Grammy como si estos fueron caballos de juguete mientras conversa con uno de sus amigos y revela algunas indirectas a la casa de premios. Pero, ¿Qué dijo realmente?

“Te voy a decir algo, la neta te quiero un chingo, eres uno de mis mejores amigos, y esta madre, si para mí fue un sueño tener estas pendejadas y lo logré, yo siento que para mucha gente representa muchas cosas, y para mí no representa nada, ¿sabes?”, señaló el polémico intérprete de canciones regionales en compañía de un amigo.

Rápidamente, miles usuarios comenzaron a compartir la inédita transmisión y reproducirla en redes sociales, generando que la grabación sea viralizada por todo el internet.

ACLARÓ LO SUCEDIDO

No obstante, el artista mexicano realizó un live por medio de su Instagram para explicar el contexto del video difundido, señalando sus argumentos para justificar sus declaraciones.

“Pero yo en ese proceso estaba muy herido por la industria. Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y ocho meses después [supuestamente me reembolsarían el dinero] y no, me lo quitaban de mi dinero”, aseveró Christian hace unos días.

Eso sí, el mexicano fue con todo contra su disquera tras confesar que le robó su libertad, sus sueños y hasta el “poder de hacer duetos con gente supertalentosa.”

“Como artista que te hagan eso es horrible. Es horrible que te trunquen la creatividad, porque aquí no se trata de matemáticas, porque, como dice Alejandro Sanz, la música no se toca, se siente, entonces se trata de vibra y energía, y tenía a todas esas sanguijuelas pegadas a mi luz”, reveló el internacional oriundo de México.

¿Por qué Christian Nodal señaló que los GRAMMY “no valen nada”?

El músico se disculpó por la manera despectiva e hiriente en la que se refirió a los premios GRAMMY. Del mismo modo, resaltó que se pronunció en contra de las preseas doradas debido a su estado de ánimo y recaída general, recalcando que estos galardones son fruto del trabajo y esfuerzo de cada cantante.

“Yo dije, la neta, es una pendejada un GRAMMY porque yo lo sentía vacío, pero no, es un premio que tenemos que aceptar con mucho orgullo, mucho amor y mucho respeto porque son años [de trabajo]”, puntualizó el ex de Belinda ante la mirada atónita y callada de un amigo.

HASTA NUNCA RECUERDOS

Como sabemos, Nodal se cubrió el tatuaje con la palabra utopía que llevaba en su cuerpo, el cual se hizo en honor a la intérprete de “Adiós amor”.

Asimismo señaló que se encuentra en una fase de cambios y cierres en su vida, recalcando siempre que errar es humano y que siempre estará dispuesto para las personas que lo consideran.

“Yo estoy cerrando un ciclo en mi vida porque quiero volver a la luz, yo estoy haciendo cosas buenas para volver a la luz. Mis cagadas yo las estoy arreglando y quiero agradecer de todo corazón a las personas que lo ven así, porque soy un ser humano”, explicó uno de las grandes revelaciones de la música mexicana de los últimos años.

Ahora, habrá que esperar si el autor de “No te contaron mal” vuelve a caer en otra polémica que acapare las cámaras y los titulares de los principales medios.