Ya es un clásico que Christian Nodal sea tendencia en redes sociales, ya sea por su extinta relación con Belinda o su pleito mediático con J Balvin. Lo cierto es que el cantante de música regional es un experto en acaparar portadas y primeras planas de los diarios, aunque esta vez fue tendencia por un hecho suscitado en su propio concierto.

Y es que Christian Nodal, uno de los grandes exponente de música regional mexicana, sacó su lado más vulnerable en su presentación realizada el 24 de junio en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia

Durante el show, el nacido en México articuló largos discursos en donde manifestaba su hartazgo de los múltiples ataques de la prensa, ya sea en redes sociales o por medio de la televisión.

En ese sentido, el intérprete de “Limón con sal” llegó a quebrarse y soltar algunas lágrimas durante su mensaje, lo cual generó la euforia y el griterío por parte de sus seguidores y fandom asistente.Como se sabe, este concierto forma parte de su “Forajido Tour”, una gira que lleva realizando desde hace meses a lo largo de toda Latinoamérica.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo Nodal al punto de emitir sollozos mientras hablaba.

Ante la atenta mirada del público, el artista mexicano dejó en claro que no se siente un modelo a seguir para nadie, ya que al igual que todos es un ser humano y comete varios errores, aunque indica que al ser una figura pública, siempre estará expuesta al ojo mediático.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, indicó ya con los ojos húmedecidos.

ZANJÓ LA PELEA CON BALVIN

En tal aspecto, el exnovio de Belinda indicó los rumores sobre su polémica con el cantante J Balvin, con quien tuvo un sonado altercado vía Instagram, siendo trending topic a nivel mundial.

“Cantar fue un don que me dio Dios, pero lo tuve que trabajar también, entonces yo no quiero que ningún pendejo que solamente se viste bonito, se ve bonito, se venga a burlar de mí, ¿me entienden? Soy un ser humano como ustedes, yo también tengo mis sueños” , puntualizó.

Además, el internacional mexicano hizo hincapié en la cancelación de su concierto en Medellín, el cual tenía como fecha el pasado marzo, justificando su inasistencia con supuestos problemas de logística en sus vuelos internacionales.

“A mis fans se lo debo, a mi público, no a la gente que pretende que yo esté ahí a las ocho de la mañana esperando mis pinches vuelos, ¿me entiendes?”, agregó el célebre compositor.

BURLAS HACIA EL EX DE BELINDA

Ya a punto de terminar su extenso discurso, diversos usuarios y asistentes al concierto hicieron evidente su enojo con el intérprete de “No somos ni seremos” mediante griteríos y quejas que han quedado registrados en vídeos.

Precisamente en redes sociales se pueden escuchar claras burlas y abucheos hacia el cantante, pidiéndole que deje de dar opiniones personales y se dedique al canto.

“Ya, ya, ya, ya que cante... bueno ya canta, ahora ya empezó a llorar. Te amo pero ya canta”, son algunos de los comentarios emitidos por una fémina entre el público.