El cantante de música regional mexicana viene trascendiendo últimamente por su accionar en redes sociales más que en los escenarios. Luego de la nueva polémica que protagonizó con la mamá de su exnovia -Belinda-, a quien acusó de aprovecharse de todos los beneficios que le dio el éxito y fama de su hija, Christian Nodal volvió a causar revuelo con una nueva afirmación aunque esta vez para hacer un “mea culpa”.

El intérprete de “Probablemente”, “De los besos que te di” y “Botella tras botella” usó nuevamente un en vivo en Instagram para comunicarse con sus seguidores y estos aprovecharon para hacerle todas las consultas posibles.

Así, una de las interrogantes fue por qué desistió de trabajar con Grupo Firme, la banda de música popular con mejor presente en el regional mexicano -sus 5 conciertos a aforo completo en el Foro Sol de Ciudad de México y su estreno en el festival estadounidense de Coachella, así lo confirman-. La respuesta del cantautor sorprendió a muchos.

El cantante radica ahora en Estados Unidos, en California (Foto: Christian Nodal / Instagram)

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL RECHAZÓ A GRUPO FIRME?

El exnovio de Belinda comentó el motivo que lo llevó a decir que no quería trabajar con la agrupación que lidera Eduin Caz. “Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, recordó Christian Nodal.

Instantes después reveló que en realidad eran unos de sus referentes. “Mis ídolos de la industria del regional mexicano cuando empecé y fue como que dijeron: ‘el chamaquito tiene talento’, pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta que yo era un niño de pinc*** 17 años”, expresó.

Seguidamente, indicó que este hecho beneficio a la banda de Tijuana: “Qué bonito que después de eso, a estos cabrones les ha ido increíble porque tienen mucho talento y diosito los iluminó. Es lo mejor que les ha pasado literalmente, sino la gente no los hubiera ubicado. Qué bonito que por una cagada mía, gente tan talentosa y gente que se lo merece, brillara”.

CHRISTIAN NODAL SIGUE EN EL OJO DE LA POLÉMICA POR BELINDA: PODRÍA IR A PRISIÓN

El haber expuesto los mensajes de Belinda, en los que la actriz y cantante le pide dinero para irse al dentista, no solo le ha traído el repudio de todos los seguidores de la intérprete de “El baile del sapito”, pues alguna implicación judicial podría tener.

De acuerdo a un abogado consultado por el programa “Ventaneando”, el cantante mexicano habría infringido algunas leyes y bien podría terminar en la cárcel. Entérate qué leyes rompió y cuántos años podría ir a prisión por esto, INGRESANDO AQUÍ.