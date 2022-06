La nueva polémica que protagonizó Christian Nodal en redes sociales sigue trayendo cola. La pelea con J Balvin, que terminó en la canción que el exponente de música regional mexicana le dedicó al reggaetonero colombiano, ya fue superada. Ambos hablaron y llegaron a un entendimiento. No obstante, ello no ha impedido que el ex de Belinda siga siendo cuestionado por los internautas. Ante ello, el artista usó otra vez sus historias de Instagram para pronunciarse.

En los últimos días, J Balvin fue el primer protagonista de una pelea tan explosiva como tonta. Chistian Nodal no aguantó la broma que le gastó por su nuevo look: era amarillo, al igual que el cabello del cantante sudamericano.

Frente a esto, el cantautor de “Se me olvidó” decidió responderle y señalar que él sí es un cantante de verdad, que puede cantar en vivo y la gente le reconoce por su trabajo a diferencia de J Balvin, quien no se quedó callado y le respondió con algo que terminó de molestar al caborquense.

El cantante en la víspera al concierto que ofreció el viernes 3 de junio en Hermosillo, Sonora (Foto: Eleazar Escobar / El Imparcial)

J BALVIN LE RECORDÓ CON BURLA A CHRISTIAN NODAL SU PASADO CON BELINDA

El intérprete de “Qué más pues?” señaló en un posterior post que todo se trataba de una broma pero siguió haciendo referencias burlonas sobre Christian Nodal, ahora con su última relación. “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”, escribió J Balvin.

“Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo voy a la cabina para grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche o mañana temprano para este compa que no ha aprendido… Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, respondió nuevamente Nodal.

Fue así como a los pocos días, Nodal publicó la canción “Girasol”, que tiene versos dedicados a J Balvin. El tema rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y el mismo cantautor azteca, hora después, se arrepintió de haber lanzado esta nueva producción.

“Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pend***, yo la he cag*** muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”, expresó el cantante de 23 años en pleno concierto en Sonora.

CHRISTIAN NODAL CONTÓ LOS MOTIVOS DE SU “TIRADERA” A J BALVIN

En dicha presentación, Nodal comentó que superó el impase con J Balvin; sin embargo, la lluvia de críticas al mexicano por la “tiradera”-canción en donde critica a una persona en particular- que creó en contra del reggaetonero colombiano no ha cesado, ante ello el otrora novio de Belinda usó una vez más sus redes sociales para expresarse.

“Me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al Estadio de Medellín, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso”, expresó en una historia de Instagram.