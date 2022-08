El cantautor de música regional mexicana y la actriz española terminaron su relación amorosa de dos años a mediados de febrero pasado pero hasta ahora no hay certeza plena de cuál fue la real motivación de la ruptura. En la actualidad, Christian Nodal está relacionado con Cazzu y Belinda sigue sus proyectos en Madrid pero otra vez los entredichos sobre una pasada infidelidad vuelven a revivir.

Una vez se consumó la separación, varios rumores de infidelidad, conveniencia y malos tratos empezaron a salir en las redes sociales ; sin embargo, ninguno de los artistas se pronunció al respecto.

Es más, si bien han hablado de su estado emocional hace ya algunas semanas atrás, siempre han evitado referirse a los motivos que los llevó a cancelar su compromiso, pues el intérprete de “Botella tras botella” y la exestrella juvenil ya tenían planes de boda, luego de que Nodal le pidiese la mano.

Nodal se ha dejado ver con Cazzu en varias ocasiones (Foto: Julietakazzu / Twitter)

LA CANCIÓN DE CHRISTIAN NODAL QUE DICEN ESTARÍA INSPIRADO EN INFIDELIDAD DE BELINDA

Recientemente, a través de las redes sociales ha empezado a circular un video con la voz de Christian Nodal interpretando un sencillo -del que no se sabe el nombre- en el que canta a un examor que le fue infiel.

“Es que estoy esperando que me digas, que también lloras a escondidas. Que sí tienes corazón. Que también te marcó la despedida”, se escucha en las primeras líneas.

Seguidamente, se oye cantar: “Pero quién me quita este dolor, que va mucho más allá de ti. Porque tú sólo me fuiste infiel, pero yo me traicioné a mí”. Inmediatamente, los curiosos y fans del cantautor oriundo de Caborca, México empezaron a asociar las letras con su fallida relación con Belinda.

La cantante y actriz estuvo dos años con el cantautor (Foto: Álex Córdoba / Expansión)

FANS DE BELINDA DESMIENTEN SUPUESTA VERSIÓN DE LA CANCIÓN DE NODAL

Mientras los seguidores del azteca dieron a entender que tranquilamente está canción podría tener como inspiración su relación con la ahora estelar de “Bienvenido a Edén”, serie de Netflix, los hinchas de “Beli” piensan lo contrario.

Los fanáticos de la también cantante de 33 años señalaron que la razón de ese tema podría ser las otras fallidas relación del intérprete de 23 años. Hasta el momento, Christian Nodal no ha usados sus en vivos o historias en sus redes para confirmar o desmentir el origen de la canción y sí efectivamente esa es su voz.

Vale precisar que hace un par de meses, Nodal y la mamá de Belinda tuvieron una pelea a través de sus redes sociales en las que ambos se acusaron de ser convenidos y haber utilizado a la otrora protagonista de “Cómplices al rescate”.