No cabe duda de que ‘Casper’ forma parte de la infancia de muchos adultos en el mundo entero. Sin embargo, a 27 años de su estreno en las pantallas grandes, la protagonista Christina Ricci salió a disparar contra su performance en la divertida cinta del fantasma más famoso del cine. Conoce los detalles en esta nota.

A sus ya consagrados 42 años, la actriz Christina Ricci salió al fresco luego de despotricar su actuación en la recordada historia de ‘Casper’, cinta que habla sobre la vida y el acontecer de un fantasmita en la tierra.

Es así que, durante una entrevista, la famosa histrionisa reveló que su participación en este clásico “dejó mucho que desear”, en especial por su actitud actoral a lo largo del metraje.

“Si realmente vuelves a ver Casper, verás que estoy terrible. La gente se molesta mucho cuando digo eso. Y yo digo: ‘No, es una película maravillosa. Es un tesoro de la infancia. Pero estoy terrible en ella ‘”, sostuvo la famosa.

'Z: The Beginning of Everything' fue estelarizada por Christina Ricci como Zelda Fitzgerald (Foto: Amazon)

SU PAPEL EN CASPER

Como recordemos, la experta en artes escénicas estelarizó a “Kat”, una pequeña con coraje y valentía que no solía asustarse con la presencia de los fantasmas, en especial de “Casper”, con quien logra desarrollar una amistad.

“Estaban pasando muchas cosas en mi vida. Todo era muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, a decir verdad. Para mi vergüenza, creo que no me esforcé tanto como debería haberlo hecho”, indicó.