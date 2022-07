Recordado por ser uno de los duetos más sonados de la década pasada, Chyno Miranda volvió a ser tendencia en las redes sociales debido a una afectación neurológica grave. De hecho, poco se sabe de la situación actual del ex integrante de “Chyno y Nacho” debido a la falta de información por parte de sus familiares, amigos y allegados. No obstante, un vídeo relacionado a su rehabilitación en una clínica en Venezuela viene siendo tendencia en redes sociales.

Cuando hablamos de los dúos más sonados de la música urbana, no podemos dejar de nombrar a “Chyno y Nacho”, quienes lograron saltar al estrellato de la música latina gracias a verdaderos hits como “Andas en mi cabeza”, “Se apagó la llama” o “Mi niña bonita”.

No obstante, la situación de Chyno Miranda no anda para nada bien. Y es que luego de contraer ‘coronavirus’, se rumora que el cantante habría desarrollado una patología cerebral que terminó complicando su salud. Aunque hay otros que sostienen que el ex reggaetonero habría abusado del consumo de sustancias médicas.

Entredichos van y rumores vienen, pero lo único cierto es lo que Javier Ceriani publicó en el programa “Chisme No Like”, en donde dejó ver un material exclusivo que muestran algunas mejorías del venezolano Chyno.

REHABILITACIÓN DE CHYNO

En el citado fragmento audiovisual presentado por las pantallas mexicanas se puede observar a Chyno ingiriendo sus comidas dentro de la clínica de rehabilitación del gobierno venezolano, además de ver imágenes de su ex compañero Nacho Mendoza entrenando a pocos metros del lugar.

De hecho, el querido Chyno se ha declarado un fanático de los trenos en sus redes sociales, pasión que no ha dejado de lado cual pese a permanecer en un estado crítico y sin mucha fortaleza física.

A día de hoy, el intérprete de “Tu Angelito” se encuentra bajo la tutela de una prima, la cual sería quien administre el dinero que recibe para sus gastos médicos, al igual que su manutención personal.

Recordemos que hace unas semanas, el mismo Chyno hizo una petición a sus amigos y colegas de la música para participar en un concierto en pro de su situación. Dicha invitación fue publicada por sus redes sociales y replicada por varios exponentes del movimiento urbano.