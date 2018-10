Chyno Miranda rompe en llanto al enterarse que se convertirá en papá ¡EMOTIVO! | Instagram | VIDEO

El cantante de música urbana Chyno Miranda rompió en llanto al enterarse que se convertirá en padre por primera vez, junto a su esposa, Natasha Araos. El video de su reacción lo publicó en su cuenta de Instagram.

En el video viral se ve cómo Natasha Araos le entrega una caja sorpresa a su pareja con una camiseta dentro que tenía la frase “To be a dad” (“Futuro papá”) y dice “¡Oyee!... Ya va… No entiendo”, por no saber inglés.

Su esposa le pide que termine de revisar el contenido del paquete y tras leer una carta, Chyno entiende lo que su esposa quería contarle y comienza a llorar.

“La NOTICIA más IMPORTANTE que he recibido en toda MI VIDA 🙏🏼❤️ @tashie_net”, es el mensaje que escribió Chyno Miranda en su cuenta de Instagram junto al video.



Chyno Miranda precisó hoy durante su participación en el programa "Despierta América", que la noticia la recibió hace varias semanas y es la "mayor bendición" de su vida pues es algo que deseaba mucho.