Chyno Miranda dio una íntima entrevista al influencer Irrael Gómez en su canal de YouTube y reveló fuertes episodios que le tocó vivir en el centro “Tía Panchita”, ubicado en Venezuela y donde estuvo alrededor de casi un año en contra de su propia voluntad. El recordado cantante de ‘Mi niña bonita’ no pudo ocultar quebrarse ante estos hechos.

En medio de una emotiva entrevista, el popular Chyno reapareció para contar detalles íntimos de su vida. Según explicó, él llegó a Venezuela para contraer matrimonio con su novia Astrid Falcón, sin embargo, fue llevado sedado y a la fuerza a un centro de rehabilitación para las adicciones como las drogas.

“Estuve por 11 meses y me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, muchos momentos perturbadores, difíciles, de lejanía, de separarme de mis seres queridos. Fui llevado en contra de mi voluntad a la ‘tía Panchita’, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa. Llegué con una inyección que me sedó, dije ‘dónde estoy’ , qué coño es un centro de adicciones, a la droga. Yo le dije a la enfermera te doy 2 mil dólares y me das información para salir de aquí, 50 días sin ver a mi familia”, contó.

El cantautor precisó que en tres oportunidades intentó escapar, pero no pudo lograrlo puesto que lo encontraron y sedaron al instante. Este hecho ocurrió en diciembre del año 2021 y es importante resaltar que dos enfermos vinculados al caso del Chyno fueron detenidos .

“ Intenté escaparme, tres veces, me fui por la puerta principal y las tres veces me agarraron, cuando me agarraron me inyectaron”, acotó.

LA NUEVA IMAGEN DEL CHYNO MIRANDA

Tras los duros episodios que vivió en el centro “Tía Panchita”, Chyno Miranda volvió a aparecer ante los medios con un nuevo semblante que dejó en claro que no es de los que se rinden. ¿Buscará volver a la música? Te contamos todos los detalles aquí.

Luego de la polémica que atravesó Chyno Miranda al salir del recinto hospitalario, miles de sus seguidores comenzaron a preocuparse por la salud del artista venezolano, pues varios de sus familiares y amigos comenzaron a especular que el intérprete de “Mi niña bonita” se encontraba atravesando una severa crisis tras el uso de narcóticos y drogas.

De hecho, varios metrajes que circulaban en redes sociales aseguraban que el nacido en Caracas se encontraba en un estado deplorable y que necesitaba del cuidado de especialistas en salud.

Hoy en día, y lejos de todo el escándalo mediático, el cantautor de 38 años se encuentra en un mejor estado del que tuvo en el recinto del que fue sacado. De hecho, fue el conocido influencer Irrael Gómez quien publicó una fotografía junto al cantante, evidenciando una leve mejoría por su parte.

El intéprete venezolano viene recuperándose de su caída en el recinto hospitalario donde estuvo hospitalizado (Foto: Irrael / Instagram)