¡Es oficial! Luego de revelarse la identidad de la supuesta novia de Gerard Piqué, los seguidores de Clara Chía Marti no dejaron pasar esta oportunidad y le crearon su propio fan page en Instagram. Y es que flamante rubia no solamente le ha robado el corazón al ex novio de Shakira, sino también viene rompiéndola en redes sociales gracias a sus dotados atributos físicos.

No cabe duda de que la nueva novia de Piqué le traerá más de un problema al actual defensor de Barcelona. Y es que, a escasos días de saberse su identidad, sus fanáticos ya inauguraron el fan page oficial de la joven estudiante.

De hecho, en menos de una semana la cuenta ya posee 277 seguidores y seis publicaciones de Chía Marti que estamos seguros no caerán del todo bien ni a la protagonista ni al ‘Campeón del Mundo’ en Sudáfrica 2010.

Foto de Clara Chia Marti filtrada (Fuente: Difusión)

Recordemos que este perfil de Instagram sigue vigente para recordar a la nacida en Barcelona luego de que esta eliminara su feed personal para mantenerse alejada del ojo mediático y las cámaras de televisión.

Por ello, no es sorpresa que existan desde retratos de su fisionomía en televisión, la fotografía que distribuyeron los medios de Inglaterra, un plano de rostro y tres en bikini donde su exuberante cuerpo a diestra y siniestra.

Así luce la página de seguidores (Foto: Clara Chía Matti / Instagram)

Vale mencionar que, si bien existe dicha jovencita, la página indica puntualmente que se trata de un club de fanáticos, por lo que la veracidad de las fotografías aún queda a revisión de su autenticidad. Y es que el revuelo que han causado todos estos rumores hacen dudar si la jovencita es en realidad novia del deportista o solo busca captar la atención de la prensa de espectáculos.