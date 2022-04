La presentadora Clarissa Molina va a cumplir casi un año de relación junto a su actual novio, el productor musical Vicente Saavedra. A lo largo de su romance, ambos se han mostrado muy felices de compartir parte de su vida en común con sus seguidores. Así, estos han sido testigos de toda la evolución de la pareja. Recientemente, ambas celebridades confirmaron su compromiso matrimonial y, tras la noticia, se muestran más unidos que nunca a través de sus redes sociales.

Conoce más detalles acerca de cómo nació el amor entre la concursante de Nuestra Belleza Latina 2015 y el reconocido productor puertorriqueño.

CÓMO SE CONOCIERON CLARISSA MOLINA Y VICENTE SAAVEDRA

En una entrevista para la revista “People en español”, la pareja reveló el momento en el que se encontraron por primera vez.

Según Vicente, ambos se conocieron en el 2018, cuando él era mánager de Ozuna: “Conocía a Clari, pero Clari estaba (en) otras cosas y no pasó nada. Dije: ‘Ay qué bella’, pero yo no podía voltear para ningún lado”.

Asimismo, la actriz comentó que, en esa época, ella pudo revisar las redes sociales de Vicente. Sin embargo, no dio un paso más allá, pues vio que este tenía pareja.

“Cuando lo conocí (...) en la película “Qué León”, yo entré a su Instagram. Me pareció una persona que se veía super bien, Miré toda la página y dije ahí no es (él tenía pareja). Pero definitivamente sí me llamó la atención”, confesó la actriz.

SU PRIMERA CITA

No fue hasta mayo de 2021, que se encontraron nuevamente en un evento de Lenny Tavárez. Tras esto, el productor invitó a la modelo salir.

“No quería aceptar lo que me estaba pasando, que ella me estaba gustando. En mayo nos vimos en Miami (...). La llamé por la mañana y me levanté uno de esos días por la mañana y dije: “¿Qué hago hoy?, quiero verla’. Sabía que tenía una agenda muy marcada y yo estaba en Puerto Rico (...), le pregunté: ‘Si esta noche yo llego a República, ¿tú tienes algun espacio para atenderme, para ir a cenar, para hablar?’, contó el puertorriqueño.

La pareja tuvo una curiosa primera cita (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

La presentadora admitió que aceptó, pero le advirtió a su ahora novio que se iría a un casting a mitad de la cena.

“En medio de la cena se paró, en medio de la cena hizo el casting y la esperé una hora y media (...) Yo tenía a uno de los amigos que trabajaba conmigo y la comida estaba e la mesa con los externos para mantenerla caliente y todo el mundo tenía mucha hambre y yo le dije a todos los muchachos: ‘Que nadie coma hasta que Clarissa llegue’”, contó Saavedra entre risas.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN JUNTOS?

La pareja lleva más de 9 meses junta. Después de su reunión en los “Premios Soberano”, Vicente se le declaró y le preguntó: “¿Cuándo te vas a dejar querer?”.

Frente a la interrogante, la conductora admite que pensó mucho en la respuesta, pero finalmente aceptó ser su novia.

“Él me dijo eso y dije: ‘¿Ese hombre por qué me dice esto a mí?, es verdad. Déjate querer’. Y ya me gustaba, fue inmediato en la cena, pero sabes, que uno se pregunta, ¿será que sí?. Pero dije: ‘Déjate querer, que te apapachen, no todo en la vida es trabajo’”, reveló Clarissa.

LA PAREJA TRAS SU DECISIÓN

Luego de aceptar ser pareja, ambos han aceptado que fue una decisión que les hizo bien. Según la actriz, por ejemplo, ha aprendido mucho de su novio.

“Flui mucho con él, él me ha enseñado mucho también a disfrutar la vida, (a) gozar de todo, el día a día. Creo que ha valido la pena”, manifestó la dominicana.

Por su parte, Saavedra revela que ambos han sabido manejar y respetar sus tiempos, lo que los convierte en un buen equipo.

“Nos ha funcionado mucho a los dos para entender que cuando toca, toca y si nos podemos apoyar mutuamente, pues vamos. Eso ha complementado que podamos estar juntos sin titubeo, eso es lo que hay”, manifestó el productor.

LA PEDIDA DE MATRIMONIO

Hace poco más de un mes, el 10 de marzo de 2022, el puertorriqueño revelaba a través de su cuenta oficial de Instagram que le había pedido matrimonio a la famosa presentadora. Al parecer, la propuesta de matrimonio se realizó días después del 14 de febrero, pero aparentemente la pareja decidió mantener en privado este momento tan íntimo durante unas semanas.

Tiempo atrás, el novio ya había confesado su deseo de comprometerse con Molina.

“Nunca me he casado y quiero casarme, veo a Clarissa como esa persona. Tengo que buscar el momento para arrodillarme frente a ella, buscar el anillo perfecto”, comentó Vicente a la revista “People en español”.

SU VIDA EN MIAMI

En la actualidad, ambas figuras viven en Miami. Clarissa manifestó que fue su novio el que se mudó. Hecho que el también confirma.

“Siempre he tenido oficinas en Miami, tengo propiedades en Puerto Rico, pero también en Miami, obviamente paso más tiempo en Miami. Vamos mucho a Nueva York y a República Dominicana por la familia de Clarissa y a Puerto Rico porque yo tengo una nena pequeña allá”, dijo Vicente.

Asimismo, la modelo reveló que ambos tienen muchas cosas en común y que, por ello, es fácil compartir una rutina diaria juntos.

“Coincidimos muchísimo, siempre me iba recargar al mar, él es igualito en ese sentido, cada vez que tenemos oportunidad nos vamos a la playa en Miami, Puerto Rico, nos recarga mucho ver televisión, cualquier película, cualquier serie”, precisó.

LA FAMILIA DE VICENTE SAAVEDRA

Es sabido que el productor musical tiene hijas de un anterior compromiso. Por ello, aclaró la buena relación de la dominicana y sus menores.

“Mis hijas son grandes ya, las mayores tienen 13 y 12 años y son como amiguitas con Clarissa, ellas estaban locas, siento que he sido un papá responsable. Eso es prioridad. Cuando me vieron, me dijeron: ‘¿Estás enamorado?’ (...) Yo nunca me he casado y están supercontentas”, manifestó.

Al ser consultada sobre su vínculo con las pequeñas, Clarissa contó que mantiene una bonita relación con ellas.

“De mi lado ha sido increíble, siempre estamos compartiendo y son niñas tan maduras que saben llevar cualquier tipo de conversación, lo que me enamoró es cómo él se lleva con sus hijas”, subrayó.