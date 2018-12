Clavito y su chela: 'Caeli trajo felicidad al hogar' | ENTREVISTA

En diciembre, Robert Muñoz y su pareja Andrea Fonseca recibieron el mejor de los regalos: el nacimiento de su hijita Caeli. Sin embargo, el líder de la agrupación ‘Clavito y su chela’ asegura que su felicidad plena es tener a todos sus hijos (tres en total) unidos alrededor de la mesa navideña, que será en Arequipa.



‘Clavito’, Navidad es sinónimo de unión familiar...

Esta Navidad será especial por el nacimiento de mi hijita Caeli. Su llegada ha traído felicidad a nuestro hogar. Nos ha hecho sentir más sólidos. Mis otros dos hijos, Dambert y Hubert, están mayores, y no había a quién regalar juguetitos. Esta Navidad nos toca pasarla en Arequipa.



Andrea, ¡qué lindo regalo!

Tener una hija es lo máximo, soy muy feliz. Será la mejor Navidad de mi vida.

Además, veo que te llevas bien con los hijos de Robert...

A: Sí, todo súper bien. Nunca hubo diferencias. Son personas muy buenas, educadas, respetuosas. Siempre aceptaron mi relación con Robert.

C: Yo valoro mucho que Andrea se lleve tan bien con mis hijos. Eso me hace sentir feliz.



Finalmente, como dices, la Navidad es unión…

C: Sí, y en esta Navidad estaremos todos juntos, celebrando al amor, a la vida, a la unión. Cuando una familia es unida, nada ni nadie la derrumba.

A veces una mujer se espanta cuando conoce a un hombre con dos hijos…

C: Exacto. Felizmente yo fui claro desde un inicio con Andrea. Le dije que tenía dos hijos adultos, muy bien educados.

A: Fue fácil asimilar eso. Robert es muy responsable y cariñoso con sus hijos. Cuando un hombre es un buen padre, también es una buena pareja.



‘Clavito’, ¿tenías la ilusión de tener la mujercita?

Sí. Me pasó algo parecido que a mi padre, porque él, en su último esfuerzo, quiso tener una mujercita y lo logró. Yo pensaba que si algún día tendría un hijo más, deseaba que sea mujercita. Las hijas tienen más conexión con el papá. Ahora, cuando voy a las giras, tengo ganas de regresar rápido, porque siento que he dejado desprotegida a mi mujer y a mi bebé.

Andrea, ¿quieres más bebés?

Sí, quiero un varoncito. Pero será en dos años.



¿El matrimonio?

C: Yo he pedido la mano a su familia. Estamos esperando que la bebé camine. Deseamos formalizar nuestra relación ante la ley y Dios.

¿Serás papá celoso?

C: Felizmente que mi hijita tiene dos hermanos ja, ja, ja. Creo que sí seré un poco celoso.