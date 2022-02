Tras el estreno de “Spider Man No Way Home”, Tom Holland se convirtió en el superhéroe favorito del público no solo por sus escenas de acción dentro de la trama, sino por su carisma y gran desempeño. Gracias a su trabajo, junto a todo el equipo de producción y elenco, así como la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes también encarnaron a Peter Parker antes, esta película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se convirtió en un éxito absoluto en taquilla recibiendo buenas críticas.

Si bien, en la historia lo vimos con todas las habilidades obtenidas tras ser mordido por una araña radiactiva, tal parece que estos superpoderes traspasaron la ficción. Sí, así como lo leíste, luego de protagonizar el filme, al joven actor de 25 años le habrían quedado algunas cualidades sobrehumanas que lo ayudan a ejercer control sobre ciertas cosas que para el resto de los mortales es imposible.

Nos referimos a la capacidad que tiene para controlar sus sueños. ¿De qué manera lo hace? A continuación, te contamos cómo el histrión puede notar si un hecho que está experimentando en un contexto determinado es real o no; así que presta mucha atención.

Tom Holland durante la conferencia de prensa de Sony antes del Consumer Electronics Show (CES) el 4 de enero de 2022 en Las Vegas, Nevada (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

EL ‘SUPERPODER’ DE TOM HOLLAND EN LA VIDA REAL

Te imaginaste alguna vez, ¿poder controlar lo que estás soñando? Aunque para el resto de las personas es casi imposible, para Tom Holland es sencillo, y más que un ‘superpoder’ es un truco que practica hace tiempo.

Durante su presencia en el programa español “El hormiguero”, el actor fue consultado si sabía dominar los sueños, a lo que contestó entusiasmado: “Sí. Es lo que se llama sueño cognitivo”. De inmediato dio a conocer la técnica que le recomendó Jon Watts, director de la saga de “Spider-Man”, con el fin de engañar al cerebro.

“Básicamente, lo que haces es que te programas una alarma para cada hora del día y cuando suena la alarma, miras a un punto, lo lees, apartas la mirada, vuelves a mirar y lo vuelves a leer. Eso lo haces cada hora de cada día durante días y días. Básicamente es eso para lo que sirve; es para que empieces a hacer lo mismo mientras duermes, y como el cerebro funciona tan rápidamente cuando estás soñando, cuando lo lees, apartas la mirada y vuelves a mirar, ha cambiado. Entonces te das cuenta de que estás durmiendo y ya puedes hacer lo que quieras”, precisó.

Tras escucharlo atentamente, el conductor Pablo Motos le dice que en realidad tiene un ‘superpoder’, que también pondrá en práctica, por lo que consulta el tiempo que debe hacerlo para acostumbrar a su cerebro.

En un tono de humor, Tom Holland, quien presentó en el programa de Antena 3 su nuevo protagónico en el filme “Uncharted”, le indica: “Cada hora del día durante siete años” y se ríe indicándole que es una broma.

TOM HOLLAND ES SONÁMBULO

Pero Tom Holland habló más sobre el tema del sueño y reveló que es sonámbulo, aunque esto le sucede cuando está muy cansado, sobre todo cuando tiene jornadas maratónicas de rodaje; aunque reconoce que casi nunca está totalmente descansado, por lo que su ‘yo dormido’ lo ayuda a relajarse.

“Normalmente me suele pasar hacia el final de un rodaje, cuando ya estoy agotado. Lo que suele pasar es que me despierto y me lleno la bañera, pero luego no me meto en ella”, comienza narrando.

Por la mañana cuando suena el despertador ve el baño lleno de agua caliente, pero no se acuerda de nada, por tanto, deduce que en algún momento se levantó, llenó la bañera y se fue a dormir, cuenta el actor que ahora da vida a Nathan Drake en “Uncharted”, filme en el que ha sido golpeado por un coche hasta 17 veces.