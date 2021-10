No cabe la menor duda de que cada vez que Gabriela Spanic decide abrir su corazón para contar algo de su vida privada, levanta polvareda y causa mucha polémica, algo que a estas alturas, la protagonista de “La usurpadora” ya nos tiene acostumbrados. La última revelación la dio a conocer en “La casa de los famosos”, reality donde participa desde el 24 de agosto de 2021, donde habló de su vida sexual.

Así como lo lee, la venezolana contó sin tapujos algunos pasajes muy íntimos de este aspecto cuando conversaba en la cocina de los estudios del programa con Manelyk González, Cristina Eustace y Verónica Montes, otras participantes. A continuación, todo lo que dijo esta actriz que se caracteriza por no tener pelos en la lengua.

GABY SPANIC Y SU REVELACIÓN SOBRE SU VIDA SEXUAL

La conversación era normal hasta que una de las participantes decidió hablar de una de sus experiencias con una pareja, quien le dijo que era una “aburrida”. Tras oír esto, Gaby Spanic no dudó en tomar la palabra para dar a conocer sin tapujos sobre su vida sexual y cuánto tiempo lleva sin tener relaciones.

“Chicas, yo tengo 48 años y tengo más de dos años que no hago co***, o sea: ‘Ya soy virgen de nuevo, ya soy virgen de nuevo’. Dos años o más, ya ni me acuerdo, no soy así, ya creo que soy frígida. En serio, no me muero ni me hace falta”, manifestó ante sus compañeras.

La actriz se caracteriza por ser muy sensual y mostrar sus atributos. Aquí, despidiéndose de su camerino en "Si nos dejan" (Foto: Gabriela Spanic / Instagram)

¿QUÉ TIPO DE HOMBRE LE GUSTA EN LA ALCOBA?

Después de escuchar su confesión, sus compañeras no dudaron en consultarle cómo es el tipo de hombre que le gusta en la alcoba y la actriz de “La intrusa” nuevamente fue muy honesta, causando el asombro y la risa de las presentes.

“Enorme, espaldote, que yo me le cuelgue como chango. Me encanta un hombre altísimo, que me haga sentir la ‘Mujer Araña’ y me trepe en las paredes”, refirió muy segura de sí.

LO MÁS DIFÍCIL DE PARTICIPAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En otro momento, Gaby Spanic señaló qué es lo más difícil de participar en “La casa de los famosos” y no pudo quebrarse al mencionar que estar separada de su hijo Gabriel de Jesús, la destruye.

“Te extraño mucho, te amo mucho. Te extraño demasiado, te quiero abrazar”, le dijo cuando habló con su pequeño de 13 años ante las cámaras del reality. Él solamente atinó a decirle: “No llores mamá”.

Durante una de sus confesiones, la reconocida actriz señaló que siempre habla sin tapujos con su único hijo y él entiende que tarde o temprano ella debe rehacer su vida al lado de un hombre. Si bien, lo acepta, mencionó que es celoso.