¿Por qué Hande Erçel viajó sin Kerem Bürsin a Londres? Al protagonizar la telenovela “Love Is in the Air” estos dos actores se ganaron el cariño del público y se les consideró una de las parejas más sólidas y estables de Turquía. Sin embargo, desde semanas atrás se han oído rumores de una posible ruptura amorosa. A pesar que todavía no hay nada confirmado la actriz disfrutó de su viaje a Londres (Inglaterra).

El actor Kerem Bürsin y la actriz Hande Erçel fueron parte de una de las producciones más representativas de Turquía que logró conquistar países como Estados Unidos, España y algunos de América Latina. Se trata de “Love Is in the Air”, un drama turco que unió los corazones de estos dos artistas, pues, su amor pasó de la ficción a la realidad.

Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su romance en abril del 2021, luego que fueron vistos disfrutando de sus vacaciones en Maldivas. Desde aquel entonces se habían convertido en una de las parejas favoritas en el ambiente artístico.

Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron “Love Is in the Air”. En la telenovela turca nació el amor entre ambos (Foto: MF Yapım)

Pero a inicios del 2022 los distintos medios de comunicación de Turquía deslizaron la posibilidad que la pareja no estaría atravesando por un buen momento en el plano sentimental y comenzaron a oírse los rumores de una separación. Se debe tener en cuenta que esta versión todavía no ha sido confirmada por Kerem o Hande.

Pero un nuevo hecho reforzaría estas hipótesis debido a que la actriz Hande Erçel fue vista lejos de Turquía, específicamente en Londres.

LA VIDA DE LA ACTRIZ HANDE ERÇEL EN LONDRES

Los fanáticos de la telenovela “Love Is in the Air” y de Kerem Bürsin y Hande Erçel también se han pronunciado a través de las redes sociales respecto a la situación sentimental de los actores y han estado viendo algunas pistas de lo que podría ser una ruptura entre ambos.

Precisamente, un nuevo hecho podría incrementar estos rumores y se trata de que la actriz Hande Erçel podría estar a punto de mudarse a Londres, esto si es que todavía no la hecho, pues, en su red social de Instagram la artista turca ha compartido algunas fotografías de su viaje a Inglaterra.

Hande Erçel en la estación de tren de Londres (Foto: Hande Erçel / Instagram)

Los fans pensaron que fue un viaje de Hande junto a Kerem Bürsin en el marco de las celebraciones por el día de San Valentín, aunque esto no parece ser así debido a que el actor permanece en Estambul cumpliendo con sus compromisos profesionales. Los seguidores de la pareja también han comprobado que Kerem no ha publicado fotos similares.

Sobre este mismo tema, el portal Sensacine señaló que Erçel etiquetó a Nida Karabeyoglu, una de sus amigas que radica en Londres y ambas habrían disfrutado de un fin de semana paseando por Tate Modern.

La actriz Hande Erçel visitando el lugar llamado Tate Modern (Foto: Hande Erçel / Instagram)

También refiere que la recordada Eda Yıldız de “Love Is in the Air” ha empezado a seguir a Anastasia Kremli, una profesional dedicada al rubro inmobiliario en Londres y cuyo trabajo es en Sonder, empresa especializada en encontrar alojamiento en Londres para personas que van como turistas por poco tiempo así como para estancias más largas.

¿POR QUÉ SE MUDARÍA HANDE ERÇEL A LONDRES?

Al ver sus fotografías en Londres, los fans de la actriz no han dudado que la estrella turca haya decidido tomar sus maletas y buscar un mejor destino en Londres. Esta versión podría reforzarse con lo que ella misma mencionó en su momento luego de la telenovela “Love Is in the Air”. En aquella oportunidad dijo a los medios de comunicación de su país que le gustaría mudarse con el objetivo de mejorar su inglés y ampliar su formación artística.

Otro detalle importante es que la actriz ha participado durante el 2021 en diversas campañas en Turquía lo cual sería uno de los motivos por el que no dejaría su tierra natal, aunque existiría la posibilidad que sus contratos se hayan trasladado a Londres. Precisamente, en redes sociales se ha corrido el rumor de que este viaje forma parte de una campaña con Nocturne.