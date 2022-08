Este jueves 11 de agosto se conmemoró el aniversario natalicio número 63 de Gustavo Adrián Cerati Clark, uno de los mejores exponentes del rock en español de toda la historia. Aprovechando tal acontecimiento, Sony Music, junto al equipo técnico con el que se trabajó originalmente “11 episodios sinfónicos”, decidió lanzar una especie de reedición con tres temas, por eso se llama “14 episodios sinfónicos”.

El 4 de setiembre de 2014, el músico y compositor argentino pasó a la eternidad luego de estar en coma por cuatro años a causa de un accidente cerebrovascular que sufrió en mayo de 2010 durante un concierto en Caracas, Venezuela.

Si su legado y trascendencia ya era grande en vida, una vez fallecido, esta se inmortalizó en la memoria de sus millones de fanáticos. Sus canciones y composiciones como líder de Soda Stereo y luego en su carrera como solista marcaron una época en el rock latinoamericano. Impronta que hasta hoy se tiene muy presente y que con esta nueva producción se busca mostrar un material inédito.

Lisa Cerati -hija de Gustavo- y Laura Cerati -hermana de Gustavo- con el premio de YouTube por haber alcanzado el millón de suscriptores en el canal de Cerati (Foto: Gustavo Cerati / Instagram)

LA HISTORIA DE CÓMO NACIÓ “14 EPISODIOS SINFÓNICOS”

El último jueves en Buenos Aires, el director y arreglador Alejandro Terán, el ingeniero de grabación Eduardo Bergallo, el diseñador gráfico Roy García, el manager Nando Travi, el productor Diego Sáenz y los realizadores de los videos, estuvieron al mando de la presentación de este material inédito. En la ceremonia también se hicieron presentes la hija de Gustavo Cerati, Lisa, y su hermana, Laura.

El productor Diego Sáenz, quien estuvo a cargo también de la producción del disco “11 episodios sinfónicos”, relató cómo nació el material inédito de “14 episodios sinfónicos”. El primer disco fue estrenado en noviembre de 2011 y se grabó con en el Teatro Avenida, en Buenos Aires, Argentina.

Una particularidad de este material sinfónico es que no fue precisamente en vivo, ya que este concierto -con la finalidad de que el sonido sea el mejor posible- se grabó pidiendo al público que no aplauda ni cante fuerte, además de contar con los arreglos orquestales a cargo de Alejandro Terán.

“Quería contar que ‘11 episodios sinfónicos’ originalmente era un proyecto para televisión, y el CD salió el día anterior a la partida de De la Rúa en helicóptero (un episodio político del expresidente de Argentina). O sea un momento muy poco propicio, pero ahí mismo Nando (el manager) recibió un llamado de México para hacer un show allá, aunque no se suponía que íbamos a salir de gira”, expresó Sáenz.

Así, Cerati terminó empezando una especie de gira promocional de este disco, algo que no había sido proyectado por nadie de su equipo. “Por eso este concierto en México (de donde surge “14 episodios sinfónicos) es dos meses después de la salida del disco (”11 episodios sinfónicos”), en una época donde no existía Spotify, redes sociales ni nada. Llegamos a México y la gente no conocía mucho el disco. Lo impresionante fue que la gente compró las entradas para el Auditorio Nacional, con capacidad para 10 mil personas, sin tener idea de lo que iban a ver. Simplemente iban a ver a Cerati”, agregó.

Esta presentación sí se grabó con los aplausos y ovación del público mexicano. ¿Cómo nace la idea de hacerlo disco? El ingeniero de grabación Eduardo Bergallo explicó lo siguiente: “Hace un par de años, Diego (Saénz) encontró la cinta digital donde estaba este concierto grabado, que no era específica para hacer un disco sino simplemente un documento de lo que estábamos haciendo”.

No obstante, la calidad era sorprendente: “Estaba grabado en 16 canales y era bastante bueno para trabajar, porque en general cuando uno trabaja con cintas digitales viejas suele haber bastantes problemas, pero cuando hice la transferencia anduvo todo perfecto, sin ningún error ni mordida de cinta, lo cual era una buena señal de que había que hacerlo (disco)”, cuenta Bergallo.

Diego Sáenz (centro), Eduardo Bergallo (derecha)y Fernando Travi (izquierda) en la presentación del disco "14 episodios sinfónicos" (Foto: Gustavo Cerati / Instagram)

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES DEL ÁLBUM “14 EPISODIOS SINFÓNICOS” DE GUSTAVO CERATI?

Como se comentó al inicio de la nota, este material inédito de Cerati, grabado en Ciudad de México y acompañado de la orquesta Camerata de las Américas, tiene tres nuevas canciones en relación al disco “11 episodios sinfónicos”: “Lisa”, “Fue” y “Hombre al agua”.

A continuación la relación completa de las 14 canciones, entre sencillos de Soda Stereo y de su carrera como solista.

Canción Animal

Bocanada

Corazón delator

Fue

El rito

A merced

Raíz

Sweet sahumerio

Lisa

Verbo carne

Persiana americana

Un millón de años luz

Signos

Hombre al agua

Todas ellas se encuentran disponible desde el 11 de agosto en la plataforma de Spotify y también a la venta en físico: CD y 2LPs.