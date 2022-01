Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosa producción “Love Is in the Air”, no empezaron muy bien el 2022 debido a que el 7 de enero se confirmó que ambos habían dado positivo al COVID-19, motivo por el cual se vieron obligados a cumplir la respectiva cuarentena. Esto se hizo con la finalidad que puedan recibir la atención debida al igual que los medicamentos que le ayuden a superar la enfermedad.

Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos rostros muy conocidos en Turquía debido a que fueron los protagonistas de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda Yildiz, respectivamente, ganándose la admiración del público.

En Turquía, “Love Is in the Air” vio incrementar su popularidad y los fanáticos la convirtieron en una de las producciones más famosas de los últimos tiempos. Esto ayudó para que el drama otomano pueda cruzar las fronteras y llegar a países como España, Argentina, Colombia, entre otros.

Los actores de "Love is in the air" vieron florecer su relación sentimental durante las grabaciones de la telenovela. (Foto: MF Yapım)

La pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin vio florecer su amor en los sets de grabación de “Love Is in the Air”. El cariño y apoyo mutuo de los actores se ha visto reflejado en la cuarentena que ambos han cumplido para vencer al COVID-19.

ASÍ FUE LA CUARENTENA DE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL TRAS CONTAGIARSE DE COVID-19

Cuando se conoció que Kerem Bürsin y Hande Erçel se habían contagiado de COVID-19, sus fanáticos mostraron gran preocupación por la salud de sus ídolos. Cabe indicar que esta noticia fue revelada por uno de los gerentes de la pareja, según informó el portal velvet gossip.

Para buena suerte de los actores, ellos ya habían cumplido con las dosis de vacuna recomendadas y, además, eran asintomáticos, motivo por el cual su salud no empeoró y tuvieron pronta recuperación.

Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron los protagonistas de la telenovela "Love Is in the Air" (Foto: captura de pantalla / Fox)

Los actores pasaron la cuarentena juntos y pese a que en un inicio ambos decidieron guardar silencio y no mencionar nada sobre su situación, fue Hande Erçel quien decidió compartir algunas fotos de sus rutinas diarias durante este proceso de confinamiento, según albawaba.

Esto lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram donde colocó diversas historias. Entre ellas se pudo ver la imagen de una taza de Harry Potter con cereal, además de bocetos dibujados por la actriz. A esto le agregó un sticker con la frase “Quarantine Queen” o “Reina de la cuarentena”.

Bocetos realizados por Hande Erçel (Foto: Hande Erçel / historia de Instagram)

HANDE ERÇEL RECIBIÓ UN ELEGANTE RAMO DE FLORES

Los fanáticos de la pareja -Kerem Bürsin y Hande Erçel-, pudieron disfrutar de las cosas que hicieron las estrellas turcas durante su cuarentena, pero lo que llamó la atención fue el gran ramo de flores color rosa que recibió la actriz.

Ella prefirió no revelar quien habría sido el remitente, aunque muchos fans piensan que fue su pareja, Kerem.

HANDE ERÇEL Y SUS PRIMERAS DECLARACIONES TRAS LA CUARENTENA

Según información del portal ahaber, a la actriz Hande Ercel se le vio saliendo de la agencia de gestión en Levent. Fue allí donde ella confesaría que tenía dificultad para respirar. Tras su recuperación dio sus primeras declaraciones a la prensa.

“Como muchas personas, me atraparon. Fue un proceso difícil. Fue una enfermedad realmente difícil. Que todos los que la tuvieron se recuperen pronto”, expresó según el portal.