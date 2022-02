“Café con aroma de mujer”, la telenovela colombiana de 2021, que es una nueva versión de su homónima de 1994, se ha convertido en una de las series más vistas en Netflix en casi una veintena de países. A raíz del éxito que tiene el remake protagonizado por Laura Londoño y William Levy, los seguidores quieren conocer más de sus actores favoritos.

Haciendo eco al pedido de los fanáticos, la actriz que da vida a Gaviota se animó a contar cómo llegó al casting y logró hacerse del personaje principal. Asimismo, dijo sentirse feliz y satisfecha con su trabajo, el cual le ha valido reconocimiento internacional.

A continuación, te contamos todo lo que pasó la actriz de 34 años para formar parte del elenco del melodrama, que hizo crecer su popularidad gracias a su talento y buen desempeño en la trama.

Laura Londoño confesó que su participación en "Café con aroma de mujer" le dejó un gran aprendizaje (Foto: RCN Televisión)

¿CÓMO LLEGÓ LAURA LONDOÑO A LAS AUDICIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

En una entrevista a Bravissimo, realizada el año pasado, Laura Londoño dio a conocer cómo llegó al casting para dar vida a Gaviota en “Café con aroma de Mujer”.

“Estaba en mi casa dedicada a [mi hija] Allegra completamente y me llaman. Me hacen esta propuesta de audicionar para este personaje. Me preguntan si me interesa y yo lo primero que digo es ‘¡obvio, sí!’”, señaló.

Tras la llamada, la también modelo colombiana sintió mucha satisfacción al saber que su talento y dedicación estaban siendo reconocidos, a pesar de que hasta ese momento solo le habían dicho que iba a pasar un casting.

“Qué bonito es sentir que uno está en ese lugar en donde has transcurrido un camino que te permite llegar a ese punto en el que te tienen en cuenta para este tipo de cosas (…). Es un honor gigante”, indicó.

Si bien, Laura Londoño ha hecho una amplia carrera actoral en su natal Colombia, su nombre está empezando a ganar popularidad en el exterior con "Café con aroma de mujer" (Foto: RCN Televisión)

¿CÓMO SE PREPARÓ LONDOÑO PARA EL CASTING DE GAVIOTA?

Laura Londoño reveló que no había visto la novela original, de 1994, y que para el casting tampoco lo hizo, y menos para su trabajo en “Café con aroma de mujer” cuando salió elegida. ¿La razón? Sentía que si la miraba podía llegarla a limitar o producirle mucha tensión, pues temía encasillarse en ese personaje de antaño.

“No vi ‘Café con aroma de mujer’, la primera versión. Estaba muy chiquita. Nunca la vi. Cuando ya llego para el casting, dije: ‘No la voy a ver porque no me va a servir, porque me va a poner como una camisa de fuerza”, contó la esposa de Santiago Mora.

Cuando llegó hizo la prueba sin tener ninguna referencia, “de cero, como cualquier personaje que uno lo saca del guion. En ese caso, de esa escena y luego, por supuesto, del director que está ahí contigo diciéndote por dónde”, manifestó.

OBTIENE EL PAPEL DE GAVIOTA EN “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

Al conocer que había obtenido el papel protagónico como Teresa Suárez, Gaviota, en la telenovela sintió mucha emoción, pero a la vez presión, pues era la primera vez que estaba en un proyecto que había generado muchas expectativas desde antes que se grabe y emita.

“Tanta gente hablando del tema, incluso antes de empezar a grabar. Desde ese momento, entendí que esto era algo distinto y me iba a traer muchos aprendizajes, sobre todo a nivel personal, como de confianza en mí misma”, dijo Laura Londoño.